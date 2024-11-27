Экс-нардеп Царев получил 8 лет тюрьмы, его имущество на более ₴460 млн конфисковали

Пророссийский политик Олег Царев бежал в Россию еще в 2014 году. Его бизнес в Крыму не только приносил Кремлю деньги, но и финансировал Росгвардию.

Бывшего народного депутата Олега Царева заочно осудили. Он получил тюремный приговор по еще одному блюду. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ собрала доказательства, благодаря которым Царева признали виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ. Фигурант скрывается от правосудия, поэтому дело рассматривали в его отсутствие. Суд назначил ему 8 лет заключения и конфискацию всего принадлежащего имущества.

В украинский доход изъяли:

санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской" в Крыму (общая стоимость — более 456 млн гривен;

квартиру в центре Днепра (стоимость — 3,2 млн гривен);

земельный участок в Киевской области (стоимость — 1,3 млн гривен).

Правоохранители выяснили, что Царев регулярно платит Москве "налоги" за рекреационный бизнес на временно оккупированном полуострове и платит за охрану объектов Росгвардии.

Царева обвиняют еще по двум статьям, соответствующий акт направлен в суд. Кроме того, в 2022 году он был заочно приговорен к 12 годам заключения.

Напомним, о том, что экс-нардеп Олег Царев получил подозрение в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, стало известно около года назад. Пророссийский политик в 2014 году выехал в Россию.

Также в СБУ информировали, что Царев после начала полномасштабной войны установил связи с Минобороны РФ и делился с врагом данными о последствиях авиаударов по Украине.