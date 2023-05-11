Сливали данные в Москву: трем экс-нардепам "Партии регионов" объявили о подозрении

По данным следствия, трое фигурантов в настоящее время находятся на территории Российской Федерации и скрываются от украинских правоохранительных органов.

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Новые улики, собранные службой безопасности, свидетельствуют о причастности бывших депутатов "Партии регионов" — Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова — к агрессии со стороны Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия подозреваемые скрываются на территории РФ.

После начала полномасштабного вторжения Олег Царев установил связи с руководством Министерства обороны Российской Федерации.

Олег Царев

Следствием было установлено, что бывший народный депутат предоставлял агрессору информацию о последствиях вражеских авиаударов по территории Украины. Он передал оккупантам детальную информацию о разрушениях, вызванных ракетными обстрелами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Указано, что эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" — Дмитрия Святаша.

Дмитрий Святаш

Следствие установило, что с 24 февраля прошлого года Дмитрий Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что его рассматривали в Кремле как потенциального главу оккупационной администрации Харькова.

Он передавал российским спецслужбам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны на территории региона. Информацию предатель получал благодаря своим "партийным" связям на территории Харьковской области.

Также в числе подозреваемых находится бывший народный депутат от "Партии регионов" Игорь Марков, который регулярно оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Его провокационные выступления были засняты на видео и неоднократно транслировались на центральных российских телеканалах.

Игорь Марков

Указано, что на основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (пропаганда войны);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что 13 февраля Служба безопасности сообщила об объявлении подозрения бывшему заместителю министра здравоохранения, которого обвиняют в содействии незаконной регистрации иностранных препаратов на территории Украины.

Также 2 ноября СБУ сообщила о подозрении дочке экс-министра обороны, который возглавлял ведомство с 2012 по 2014 год. Пресс-служба ведомства не уточнила имя чиновника, однако в этот период во главе оборонного ведомства стоял Павел Лебедев, позже сбежавший из страны.