Финансирование Росгвардии: экс-нардепу Цареву объявили новое подозрение, — Офис генпрокурора

Следователи установили факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Это доказывает, что подозреваемый фактически финансирует войска РФ во временно оккупированном Крыму.

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Правоохранители сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Украины V-VII созывов от запрещенной ныне "Партии регионов", который выехал в Российскую Федерацию в 2014 году, а на территории аннексированного Крыма финансировал Росгвардию. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В официальном сообщении не указано имя экс-депутата, но по фото можно понять, что это Олег Царев.

Фото: Офис генпрокурора

"Сейчас следствие получило доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований оккупационной власти на территории АР Крым. Экс-нардеп имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных росгвардии для обеспечения охранных мероприятий", — говорится в сообщении.

Следователи установили факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Это доказывает, что подозреваемый Царев фактически финансирует войска РФ во временно оккупированном Крыму, добавили в ОГП.

Подозреваемому инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во временно оккупированном Крыму около полуночи 27 октября на территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, было совершено нападение на беглого экс-нардепа Олега Царева.