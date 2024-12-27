Чоловік відкрив в автобусі пляшку пива балончиком із перцевим газом: 13 постраждалих

У Німеччині недалекоглядний юнак вирішив відкрити пиво за допомогою газового балончика. Поліція порушила проти нього кримінальну справу.

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У понеділок, 23 грудня, 22-річний юнак із Вольфсбурга намагався відкрити пляшку пива в автобусі за допомогою спрею для відлякування тварин. Про це пише Spiegel.

Як зазначають у поліції, під час спроби відкрити напій, балончик із газом пошкодився, внаслідок чого 13 пасажирів транспортного засобу вдихнули подразнювальний газ, тим самим отримали легкі ушкодження.

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Представники правоохоронних органів, як зазначається, іронічно прокоментували ідею чоловіка, назвавши її "блискучою". Водночас проти любителя пінного напою порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, за голосування на виборах до Європарламенту виборцям у Дуйсбурзі обіцяли безкоштовне безалкогольне пиво. Одна з виборчих дільниць розташована всередині пабу пивоварні König Pilsener.

Раніше Фокус повідомляв, що в найгірших пабах Англії відвідувачі очікують келих пива близько години. За відгуками в Google і TripAdvisor, більшість клієнтів залишилися незадоволені як цінами, так і роботою обслуговуючого персоналу.

У Мексиці ж на трасі Меріда-Кампече водій вантажівки з тоннами пива не зміг впоратися з керуванням на повороті і перекинувся. Спочатку напій кинулися збирати водії, які стояли в заторі, а потім до них долучилися жителі сусіднього села.