Чоловік відкрив в автобусі пляшку пива балончиком із перцевим газом: 13 постраждалих
У Німеччині недалекоглядний юнак вирішив відкрити пиво за допомогою газового балончика. Поліція порушила проти нього кримінальну справу.
У понеділок, 23 грудня, 22-річний юнак із Вольфсбурга намагався відкрити пляшку пива в автобусі за допомогою спрею для відлякування тварин. Про це пише Spiegel.
Як зазначають у поліції, під час спроби відкрити напій, балончик із газом пошкодився, внаслідок чого 13 пасажирів транспортного засобу вдихнули подразнювальний газ, тим самим отримали легкі ушкодження.Важливо
Представники правоохоронних органів, як зазначається, іронічно прокоментували ідею чоловіка, назвавши її "блискучою". Водночас проти любителя пінного напою порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, за голосування на виборах до Європарламенту виборцям у Дуйсбурзі обіцяли безкоштовне безалкогольне пиво. Одна з виборчих дільниць розташована всередині пабу пивоварні König Pilsener.
Раніше Фокус повідомляв, що в найгірших пабах Англії відвідувачі очікують келих пива близько години. За відгуками в Google і TripAdvisor, більшість клієнтів залишилися незадоволені як цінами, так і роботою обслуговуючого персоналу.
У Мексиці ж на трасі Меріда-Кампече водій вантажівки з тоннами пива не зміг впоратися з керуванням на повороті і перекинувся. Спочатку напій кинулися збирати водії, які стояли в заторі, а потім до них долучилися жителі сусіднього села.