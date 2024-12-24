В Умані чоловік "позичив" у магазині пиво і загримів на 7 років до в'язниці: подробиці

Покупець розповів, що був здивований, коли продавчиня відмовилася давати йому пиво у борг.

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На Черкащині судили чоловіка, який вкрав із місцевого магазину дві пляшки пива. Йому дали 7 років за ґратами. Таке рішення ухвалив Уманський міськрайонний суд.

Згідно із матеріалами справи, обвинувачений прийшов до торгівельного закладу та взяв 2 пляшки пива "Львівське 1715" по 0,5 літра з холодильника. Він попросив продавчиню записати його у борг, але та відмовила.

Покупець такої відповіді не очікував, бо, за його словами, попередня хазяйка дозволяла скуповуватися "на список". Чоловік розповів, що поки перебував у приміщенні, продавчиня кудись вибігла, а він взяв своє пиво та й пішов, не дочекавшись її.

Своєю чергою працівниця магазину розповіла, що обвинувачений агресивно поводився і штовхав її, через що вона змушена була залишити робоче місце.

Загальна сума матеріальної шкоди магазину — 41 гривня 50 копійок.

Обвинувачений, який вже неодноразово був засуджений за крадіжку, у залі суду свою вину визнав частково.

Заслухавши сторону, суд виніс вирок — визнати чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) й призначив 7 років покарання за ґратами.

До вироку також додали рішення Бердичівського міськрайонного суду Житомирщини, згідно з яким обвинуваченому призначали 3 роки ув’язнення за шахрайство. Остаточний вирок — сім років та один місяць позбавлення волі.

Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти виставили на аукціон викрадене в Бахмуті "Артемівське" шампанське. За нього просили 30 тисяч рублів.