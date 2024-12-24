В Умани мужчина "одолжил" в магазине пиво и загремел на 7 лет в тюрьму: подробности

Покупатель рассказал, что был удивлен, когда продавщица отказалась давать ему пиво в долг.

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В Черкасской области судили мужчину, который украл из местного магазина две бутылки пива. Ему дали 7 лет за решеткой. Такое решение принял Уманский горрайонный суд.

Согласно материалам дела, обвиняемый пришел в торговое заведение и взял 2 бутылки пива "Львовское 1715" по 0,5 литра из холодильника. Он попросил продавщицу записать его в долг, но та отказала.

Покупатель такого ответа не ожидал, потому что, по его словам, предыдущая хозяйка позволяла скупаться "на список". Мужчина рассказал, что пока находился в помещении, продавщица куда-то выбежала, а он взял свое пиво и ушел, не дождавшись ее.

В свою очередь работница магазина рассказала, что обвиняемый агрессивно вел себя и толкал ее, из-за чего она вынуждена была покинуть рабочее место.

Общая сумма материального ущерба магазину — 41 гривна 50 копеек.

Обвиняемый, который уже неоднократно был осужден за кражу, в зале суда свою вину признал частично.

Заслушав сторону, суд вынес приговор — признать мужчину виновным по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах или в условиях военного положения) и назначил 7 лет наказания за решеткой.

К приговору также добавили решение Бердичевского горрайонного суда Житомирщины, согласно которому обвиняемому назначали 3 года заключения за мошенничество. Окончательный приговор — семь лет и один месяц лишения свободы.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что ранее российские оккупанты выставили на аукцион похищенное в Бахмуте "Артемовское" шампанское. За него просили 30 тысяч рублей.