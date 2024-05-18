Пивна демократія: у Німеччині люди отримають безкоштовний напій за голос на виборах

Одна з виборчих дільниць розташована просто всередині фірмового пабу пивоварні König Pilsener. Кожному, хто її відвідає, запропонують безалкогольне пиво.

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У Дуйсбурзі (Німеччина) виборцям обіцяють безплатне пиво за голосування на виборах до Європарламенту. Таке рішення ухвалили, щоб привернути увагу людей до подібних акцій. Про це пише BILD.

Напередодні виборів до Європейського парламенту в Дуйсбурзі вирішили безкоштовно роздавати пиво виборцям, які проголосували, і тим, хто подає заявку на голосування поштою.

Річ у тім, що одна з виборчих дільниць міста розташована просто всередині фірмового пабу пивоварні König Pilsener. Кожному, хто прийде туди, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів, безплатно запропонують безалкогольне пиво. Голова виробничої ради компанії König-Brauerei Рудольф Сікау зазначив, що воно таке ж смачне, як і алкогольні аналоги.

Ілюстративне фото Фото: EPA

"Нам важливо привернути увагу до виборів подібними акціями та закликати людей голосувати", — сказав голова міської адміністрації Мартін Мюррак.

Видання зазначає, що за три тижні до виборів до Європарламенту, які розпочнуться 9 червня, у Дуйсбурзі вже подано стільки ж заявок на поштове голосування, як і на минулих виборах. Тоді явка виборців становила лише 50,1 % — це антирекорд для цього регіону.

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