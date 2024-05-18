Пивная демократия: в Германии люди получат бесплатный напиток за голос на выборах

Один из избирательных участков расположен прямо внутри фирменного паба пивоварни König Pilsener. Каждому, кто его посетит предложат безалкогольное пиво.

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В Дуйсбурге (Германия) избирателям обещают бесплатное пиво за голосование на выборах в Европарламент. Такое решение было принято, чтобы привлечь внимание людей к подобным акциям. Об этом пишет BILD.

В преддверии выборов в Европейский парламент в Дуйсбурге решили бесплатно раздавать пиво проголосовавшим избирателям и тем, кто подает заявку на голосование по почте.

Все дело в том, что один из избирательных участков города расположен прямо внутри фирменного паба пивоварни König Pilsener. Каждому, кто придет туда, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, бесплатно предложат безалкогольное пиво. Глава производственного совета компании König-Brauerei Рудольф Сикау отметил, что оно такое же вкусное, как и алкогольные аналоги.

Иллюстративное фото Фото: EPA

"Нам важно привлечь внимание к выборам подобными акциями и призвать людей голосовать", — сказал глава городской администрации Мартин Мюррак.

Издание отмечает, что за три недели до выборов в Европарламент, которые начнутся 9 июня, в Дуйсбурге уже подано столько же заявок на почтовое голосование, как и на прошлых выборах. Тогда явка избирателей составила всего 50,1 % — это антирекорд для этого региона.

Ранее Фокус сообщал, что люди ожидают бокал пива около часа в худших пабах Англии. Большинство клиентов остались недовольны ценами и работой обслуживающего персонала. Специалисты определили три худших бара в Англии по отзывам в Google и TripAdvisor.

Также стало известно, что пассажиры самолета промокли насквозь во время полета. Люди были совершенно не готовы к освежающей процедуре прямо в салоне самолета. Многие из них сильно промокли и замерзли.