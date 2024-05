"Ужасный опыт": люди ожидают бокал пива около часа в худших пабах Англии (фото)

Большинство клиентов остались недовольны ценами и работой обслуживающего персонала. Специалисты определили три худших бара в Англии по отзывам в Google и TripAdvisor.

Три паба Wetherspoons были названы "худшими в Великобритании" после анализа данных об отзывах в интернете. Об этом пишет Daily Star.

Специалисты компании Q.R. Code Generator выяснили, какие пабы этой любимой сети британцев имеют наибольшее и наименьшее количество отзывов, оцененных на "отлично" в обзорах Google. В тройку пабов с самыми низкими оценками вошли The Atrium в Бирмингеме, The Albany Palace в Уилтшире и The White Swan в Лондоне.

The Atrium получил всего 20,19 % голосов как отличный, The Albany Palace — 31,76 %, а White Swan — 31,86 %. Большинство клиентов остались недовольны ценами и работой обслуживающего персонала.

The Atrium в Бирмингеме Фото: JD Wetherspoon

На сайте TripAdvisor The Atrium получил 44 из 122 оценок "ужасно" и только 12 "отлично".

"Ужасный опыт в Wetherspoons", "Находясь на территории NEC, вы ожидаете, что заплатите больше, но это был откровенный грабеж", "Еда в два раза дороже обычной цены и в два раза ниже качеством. Завтрак был достаточно мал для маленького ребенка! Сосиски были подгоревшими, а фасоль можно было пересчитать по пальцам. Кофе, обычно включенный в стоимость, стоит 3,25 фунта! Соотношение цены и качества — ужасающее! Есть много альтернатив, воспользуйтесь одной из них", — писали люди.

The Albany Palace в Уилтшире Фото: JD Wetherspoon

Между тем, в заведении Albany Palace в Уилтшире дела обстоят не намного лучше. С 3,7 звездами после более чем 1 000 отзывов, казалось бы, все не так уж плохо, но некоторым людям все же было что сказать по этому поводу.

"Меня так долго игнорировали в баре, что я боялся, что стал невидимым, в конце концов меня обслужил молодой человек, который выглядел совершенно сытым и пытался побить мировой рекорд Гиннесса по наименьшему количеству слов, использованных в ходе нашего разговора", — написал один человек, поставивший пабу одну звезду.

The White Swan в Лондоне Фото: JD Wetherspoon

The White Swan также получил 3,7 звезды в Google из 2000 отзывов. Хотя многим людям паб понравился, некоторые из плохих отзывов касались обслуживания и мест для курения.

"Это был абсолютный позор для сети Wetherspoons. В большинстве заведений из пяти человек персонала было только два", "Худший Wetherspoons, в котором я когда-либо бывал. Обслуживание крайне медленное (на заказ пива уходит больше часа), персонал очень грубый. Здесь нет места для курения, и все место очень грязное, даже столы липкие и не убираются регулярно", — писали они.

Издание отмечает, что мнения, высказанные этими клиентами субъективны и ни в коем случае не отражают качество этих питейных заведений или сети пабов в целом. Также нет никаких доказательств того, что заказ пива занял целый час.

