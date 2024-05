"Жахливий досвід": люди очікують келих пива близько години в найгірших пабах Англії (фото)

Більшість клієнтів залишилися незадоволені цінами та роботою обслуговуючого персоналу. Фахівці визначили три найгірші бари в Англії за відгуками в Google і TripAdvisor.

Related video

Три паби Wetherspoons були названі "найгіршими у Великій Британії" після аналізу даних про відгуки в інтернеті. Про це пише Daily Star.

Фахівці компанії Q.R. Code Generator з'ясували, які паби цієї улюбленої мережі британців мають найбільшу та найменшу кількість відгуків, оцінених на "відмінно" в оглядах Google. До трійки пабів із найнижчими оцінками увійшли The Atrium у Бірмінгемі, The Albany Palace у Вілтширі та The White Swan у Лондоні.

The Atrium отримав лише 20,19 % голосів як відмінний, The Albany Palace — 31,76 %, а White Swan — 31,86 %. Більшість клієнтів залишилися незадоволені цінами та роботою обслуговуючого персоналу.

The Atrium у Бірмінгемі Фото: JD Wetherspoon

На сайті TripAdvisor The Atrium отримав 44 зі 122 оцінок "жахливо" і тільки 12 "відмінно".

"Жахливий досвід у Wetherspoons", "Перебуваючи на території NEC, ви очікуєте, що заплатите більше, але це був відвертий грабіж", "Їжа у два рази дорожча за звичайну ціну і у два рази нижча за якістю. Сніданок був досить малий для маленької дитини! Сосиски були підгорілими, а квасолю можна було перерахувати на пальцях. Кава, зазвичай включена у вартість, коштує 3,25 фунта! Співвідношення ціни та якості — жахливе! Є багато альтернатив, скористайтеся однією з них", — писали люди.

The Albany Palace у Вілтширі Фото: JD Wetherspoon

Тим часом у закладі Albany Palace у Вілтширі справи йдуть не набагато краще. З 3,7 зірками після більш ніж 1 000 відгуків, здавалося б, усе не так уже й погано, але деяким людям все ж було що сказати з цього приводу.

"Мене так довго ігнорували в барі, що я боявся, що став невидимим, врешті-решт мене обслужив молодий чоловік, який виглядав абсолютно ситим і намагався побити світовий рекорд Гіннеса з найменшої кількості слів, використаних під час нашої розмови", — написала одна людина, яка поставила пабу одну зірку.

The White Swan у Лондоні Фото: JD Wetherspoon

The White Swan також отримав 3,7 зірки в Google з 2000 відгуків. Хоча багатьом людям паб сподобався, деякі з поганих відгуків стосувалися обслуговування і місць для куріння.

"Це була абсолютна ганьба для мережі Wetherspoons. У більшості закладів із п'яти осіб персоналу було тільки двоє", "Найгірший Wetherspoons, у якому я коли-небудь бував. Обслуговування вкрай повільне (на замовлення пива йде більше як година), персонал дуже грубий. Тут немає місця для куріння, і все місце дуже брудне, навіть столи липкі й не прибираються регулярно", — писали вони.

Видання зазначає, що думки, висловлені цими клієнтами, є суб'єктивними й в жодному разі не відображають якість цих питних закладів або мережі пабів загалом. Також немає жодних доказів того, що замовлення пива зайняло цілу годину.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив моторошну знахідку в стіні старого будинку. Власник будинку показав, що ховалося за однією зі стін у його ванній кімнаті. Користувачів соцмереж налякала моторошна знахідка чоловіка.

Також стало відомо, що жінка знайшла в місті "секретний парк". Емілі Чаплін часто чула про "Парк і озеро Мозлі", але не знала де він розташований. Нещодавно вона прогулювалася міським ринком і помітила, що люди підозріло часто звертають на одну з вулиць поруч.