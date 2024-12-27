Мужчина открыл в автобусе бутылку пива баллончиком с перцовым газом: 13 пострадавших

В Германии недальновидный юноша решил открыть пиво с помощью газового баллончика. Полиция возбудила против него уголовное дело.

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В понедельник, 23 декабря, 22-летний юноша из Вольфсбурга пытался открыть бутылку пива в автобусе с помощью спрея для отпугивания животных. Об этом пишет Spiegel.

Как отмечают в полиции, во время попытки открыть напиток, баллончик с газом повредился и в результате 13 пассажиров транспортного средства вдохнули раздражающий газ, тем самым получили легкие повреждения.

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Представители правоохранительных органов, как отмечается, иронично прокомментировали идею мужчину, назвав ее "блестящей". В то же время против любителя пенного напитка возбуждено уголовное дело.

Напомним, за голосование на выборах в Европарламент избирателям в Дуйсбурге обещали бесплатное безалкогольное пиво. Один из избирательных участков расположен внутри паба пивоварни König Pilsener.

Ранее Фокус сообщал, что в худших пабах Англии посетители ожидают бокал пива около часа. По отзывам в Google и TripAdvisor, большинство клиентов остались недовольны как ценами, так и работой обслуживающего персонала.

В Мексике же на трассе Мерида-Кампече водитель грузовика с тоннами пива не смог справиться с управлением на повороте и перевернулся. Сначала напиток бросились собирать водители, которые стояли в пробке, а после к ним присоединились жители соседнего села.