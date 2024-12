В Мексике перевернулся грузовик с пивом: что стало с 25 тоннами алкоголя (фото)

Водитель грузовика превысил скорость и не смог справиться с управлением на повороте. Сначала пиво бросились собирать водители, которые стояли в пробке, а после к ним присоединились жители соседнего села.

В Мексике на трассе Мерида-Кампече произошел курьезный инцидент — десятки людей бросились грабить перевернутый грузовик, из которого высыпались 25 тонн банок пива. Об этом написало Need To Know.

Люди, вооружившись коробками и ящиками, собирали пиво, рассыпавшееся по дороге. Некоторые заходили прямо в прицеп через поврежденную крышу, чтобы достать еще больше "добычи".

Местные жители разграбили 25 тонн пива из перевернутого грузовика Фото: Jam Press

Один из участников, не теряя времени, открыл банку и начал пить пиво прямо на месте, наблюдая за другими "помощниками".

Инцидент произошел еще 28 ноября. По предварительным данным, водитель грузовика превышал скорость, из-за чего не смог справиться с управлением на повороте. Прицеп перевернулся, и весь груз рассыпался на 86-м километре трассы.

После аварии движение на дороге было заблокировано. Сначала пиво бросились собирать водители, которые стояли в пробке, но через несколько минут к ним присоединились жители соседнего села Тепакан, когда узнали о ДТП.

На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели водителя грузовика. Он получил лишь незначительные травмы. Ситуацию попытались урегулировать сотрудники Национальной гвардии. Они разогнали людей, но никого не арестовывали.

Инцидент стал не только дорожным происшествием, но и импровизированным "пивным праздником" для местных жителей, который быстро облетел соцсети.

Напомним, в американском Коннектикуте сгорел особняк стоимостью более 4 миллионов долларов. В гараже дома вспыхнул пожар — загорелась жаровня для индейки.