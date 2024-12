У Мексиці перекинулася вантажівка з пивом: що стало з 25 тоннами алкоголю (фото)

Водій вантажівки перевищив швидкість і не зміг впоратися з керуванням на повороті. Спочатку пиво кинулися збирати водії, які стояли в заторі, а після до них долучилися жителі сусіднього села.

У Мексиці на трасі Меріда-Кампече стався курйозний інцидент — десятки людей кинулися грабувати перевернуту вантажівку, з якої висипалися 25 тонн банок пива. Про це написало Need To Know.

Люди, озброївшись коробками та ящиками, збирали пиво, що розсипалося по дорозі. Деякі заходили прямо в причіп через пошкоджений дах, аби дістати ще більше "здобичі".

Місцеві жителі розграбували 25 тонн пива з перевернутої вантажівки Фото: Jam Press

Один з учасників, не гаючи часу, відкрив банку й почав пити пиво прямо на місці, спостерігаючи за іншими "помічниками".

Інцидент стався ще 28 листопада. За попередніми даними, водій вантажівки перевищував швидкість, через що не зміг впоратися з керуванням на повороті. Причіп перекинувся, і весь вантаж розсипався на 86-му кілометрі траси.

Після аварії рух на дорозі був заблокований. Спочатку пиво кинулися збирати водії, які стояли в заторі, але за кілька хвилин до них приєдналися жителі сусіднього села Тепакан, коли дізналися про ДТП.

На місце події прибули медики, які оглянули водія вантажівки. Він отримав лише незначні травми. Ситуацію спробували врегулювати співробітники Національної гвардії. Вони розігнали людей, але нікого не арештовували.

Інцидент став не лише дорожньою пригодою, а й імпровізованим "пивним святом" для місцевих жителів, який швидко облетів соцмережі.

