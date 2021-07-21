По результатам обысков в КП "Инженерный центр" ГФС заявила про схему хищения средств на ремонтах киевских больниц

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины, — по данным Українські новини.

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Налоговая милиция провела обыски в коммунальном предприятии (КП) "Инженерный центр" и КП "Житлоінвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ в том числе помещений медицинских учреждений Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.

Предприятия-генподрядчики, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижение уплаты налогов.

"Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн гривен", — отметил руководитель ГФС Украины Вадим Мельник.