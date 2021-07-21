За результатами обшуків в КП “Інженерний центр” ДФС заявила про схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у м. Києві в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили декілька підприємств в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомила прес-служба ДФС України — за матеріалами Українські новини.

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Податкова міліція провела обшуки в Комунальному підприємстві (КП) "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". За результатами обшуків в КП "Інженерний центр" виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт в тому числі приміщень медичних закладів м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних СГД за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.

Підприємства-генпідрядники, в свою чергу, отримавши грошові кошти від комунальних підприємств документально залучали підприємства з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження сплати податків.

"Правоохоронці встановили, що в період 2020 року службові особи одного із товариств-субпідрядників, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від сплати податків, а саме занизили податок на додану вартість на суму понад 12 млн гривень", - зазначив голова ДФС України Вадим Мельник.