"Инспирирован РФ", - в ОП о призыве Германии к Украине о внедрении "формулы Штайнмайера"

По словам Арестовича, "формулу" уже можно назвать внедренной в национальное законодательство, поскольку в стране провели реформу децентрализации.

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что призыв Германии к Украине о необходимости имплементировать в национальное законодательство так называемую "формулу Штайнмайера", предположительно, связан с договоренностью Берлина с Москвой по "Северному потоку-2". Об этом он рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews.

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Впрочем, Арестович заверил, что "формула" не является "такой страшной" для Украины, как принято считать. По его словам, немецкая сторона закладывала в нее принцип "сперва демилитаризация, после — проведение выборов", хотя в Кремле утверждают обратное, пытаясь ввести людей в заблуждение.

По словам советника главы Офиса президента, "формула Штайнмайера" уже имплементирована (внедрена) в законодательство Украины, поскольку в трактовке официального Киева закон об особом статусе Донбасса — это децентрализация, которую в стране уже провели, и создание особой экономической зоны, что на сегодняшний день активно обсуждается в политических кругах.

Арестович также подчеркнул, что в "формуле" нет упоминаний о необходимости создать на востоке Украины "культурную автономию".

[ + – ] Арестович утверждает, что "формула Штайнмайера" уже имплементирована в украинское законодательство Фото: скриншот

МИД Германии обратился к Украине с призывом имплементировать "формулу Штайнмайера": детали

Заявление, в котором немецкая сторона призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера" в национальное законодательство, было опубликовано на сайте МИД Германии в четверг, 22 июля. Обращение подготовили по случаю годовщины согласования дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины.

В заявлении сказано, что после переговоров количество обстрелов и жертв заметно снизилось, однако в последнее время немецкая сторона наблюдает активизацию боевых действий, в связи с чем и призывает Киев с Москвой полностью выполнить обязательств, согласованные во время парижского саммита в декабре 2019 года.

Если Украину Германия призвала имплементировать "формулу Штайнмайера", то от России немецкая потребовала быть более конструктивной в урегулировании конфликта, в том числе — открыть пункты пропуска на линии соприкосновения, которые блокируются боевиками в течение нескольких месяцев, заняться разминированием территорий и выводом тяжелого вооружения.

Также Берлин потребовал предоставить безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории конфликта на Донбассе.

Фокус обратился в пресс-службу МИД Украины, чтобы получить комментарии касательно заявления их немецких коллег, однако на момент публикации материала ответа на запрос не поступило.

Отметим, о необходимости реализации "формулы Штайнмайера" говорила и канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского.

В августе 2020 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не исключил вероятности выполнения Киевом "формулы Штайнмайера", если это будет отвечать интересам страны.

Напомним, "формула Штайнмайера" была ратифицирована Украиной во ходе заседания ТКГ 1 октября 2019 года. Это спровоцировало ряд протестных акций по всей стране под лозунгом "Нет капитуляции". Основной претензией протестующих стало то, что "формула" предусматривает проведение выборов на оккупированной части Донбасса до возвращения Украине контроля над границей с РФ.