"Внимательно следим": в ЕС отреагировали на расследование о поставках немецких фильтров в Крым

Евросоюз может начать расследование после информации журналистов о поставках оборудования в оккупированный Крым.

В Европейской комиссии в ответ на запрос "Радио Свобода" заявили, что страна-член ЕС должна сама нести ответственность за соблюдением санкций.

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"Комиссия внимательно следит за любыми достоверными сообщениями о нарушениях, которые появляются в СМИ и оценивает информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос к сведению национальных органов власти", — заявила спикер Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста.

Она добавила, что каждая страна, входящая в Евросоюз, самостоятельно должна придерживаться санкционной политики. Еврокомиссия может инициировать расследование из-за невыполнения обязательств. Они находятся в контакте с национальными органами власти касательно подобных расследований.

[ + – ] Расследование журналистов

Напомним, в расследовании "Схем" и Литовского общественного телевидения указывалось, что литовская компания была посредником РФ в получении фильтрационных установок в оккупированный Россией Крым. Оборудование произвела немецкая компания Inge GmbH через литовскую Run Engineering.

Литовская компания оказалась связанной с нардепом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком через ее директора.