"Уважно стежимо": в ЄС відреагували на розслідування про постачання німецьких фільтрів у Крим

Євросоюз може розпочати розслідування після інформації журналістів про постачання обладнання в окупований Крим.

В Європейській комісії у відповідь на запит "Радіо Свобода" заявили, що країна-член ЄС повинна сама нести відповідальність за дотриманням санкцій.

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"Комісія уважно стежить за будь-якими достовірними повідомленнями про порушення, які з'являються в ЗМІ й оцінює інформацію перед тим, як прийняти рішення про те, щоб довести це питання до відома національних органів влади", — заявила речниця Єврокомісії з питань конкуренції Аріанна Подеста.

Вона додала, що кожна країна, що входить до Євросоюзу, самостійно повинна дотримуватися санкцій політики. Єврокомісія може ініціювати розслідування через невиконання зобов'язань. Вони знаходяться в контакті з національними органами влади щодо подібних розслідувань.

[ + – ] розслідування журналістів

Нагадаємо, у розслідуванні "Схем" і Литовського громадського телебачення вказувалося, що литовська компанія була посередником РФ в отриманні фільтраційних установок в окупованому Росією Криму. Устаткування створила німецька компанія Inge GmbH через литовську Run Engineering.

Литовська компанія виявилася пов'язаною з нардепом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком через її директора.