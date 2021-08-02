Криминализация контрабанды соответствует международной практике и положительно оценивается рынком – СМИ

Законопроект №5420, которым предусматривается введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, отвечает практике многих стран ЕС. Результатом ужесточения ответственности за контрабанду в этих странах стало значительное снижение нелегальных товарных потоков. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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"Одобренный в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды (предельная санкция – до 11 лет лишения свободы) был в целом позитивно встречен рынком, пусть и нуждается в определенной коррекции, например, в поднятии нижнего порога уголовной ответственности", — пишет издание.

Из всей группы подакцизных товаров наиболее распространенной является контрабанда сигарет, в немалой степени – из-за отсутствия адекватной ответственности. Криминализация же этого вида правонарушений позволит решить сразу три задачи: сокращение потребления табака, уменьшение объемов незаконно распространяемых табачных изделий и обеспечение стабильных поступлений в государственный бюджет.

Издание напоминает, что в Украине до 2012 года контрабанда также считалась уголовным преступлением с наказанием до 12 лет лишения свободы. Исходя из соображений гуманизации наказаний за экономические преступления, эта норма была отменена. Однако такая мера себя не оправдала, и в украинских реалиях отсутствие уголовного наказания стало фактически стимулом для правонарушителей.

Во многих странах ЕС контрабанда давно криминализирована. Так, в Польше, по данным издания, уголовная ответственность наступает при стоимости контрабандной партии 3 тысячи евро и выше. В Литве до недавнего времени действовал порог в 10 тысяч евро, но был снижен до 6 тысяч евро. "И, что примечательно, — говорится в публикации, — соответственно перераспределились и контрабандные потоки – возить товар стали меньшими партиями".

Введение в Украине уголовной ответственности за контрабанду также скажется на снижении контрабандных потоков. "Такой подход в целом полностью соответствует европейским практикам, в частности директиве 2017 года, которой рекомендовалось ввести уголовную ответственность за преступления, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС (под что подпадает и контрабанда), начиная с суммы в 10 тыс. евро. Если же ущерб превышает 100 тыс. евро, то наказание должно измеряться четырьмя годами лишения свободы", — отмечают авторы материала.