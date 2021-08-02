Криміналізація контрабанди відповідає міжнародній практиці та позитивно оцінюється ринком – ЗМІ

Законопроєкт №5420, яким передбачається введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, відповідає практиці багатьох країн ЄС. Результатом посилення відповідальності за контрабанду в цих країнах стало значне зниження нелегальних товарних потоків. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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"Схвалений у першому читанні законопроєкт про криміналізацію контрабанди (гранична санкція — до 11 років позбавлення волі) був у цілому позитивно зустрінутий ринком, нехай і потребує певного коригування, наприклад, у піднятті нижнього порогу кримінальної відповідальності", — пише видання.

З усієї групи підакцизних товарів найбільш поширеною є контрабанда сигарет, у чималому — через відсутність адекватної відповідальності. Криміналізація ж цього виду правопорушень дозволить вирішити відразу три завдання: скорочення споживання тютюну, зменшення обсягів тютюнових виробів, що незаконно розповсюджуються, і забезпечення стабільних надходжень до державного бюджету.

Видання нагадує, що в Україні до 2012 року контрабанда також вважалася кримінальним злочином з покаранням до 12 років позбавлення волі. Виходячи з міркувань гуманізації покарань за економічні злочини, ця норма була скасована. Однак така міра себе не виправдала, і в українських реаліях відсутність кримінального покарання стала фактично стимулом для правопорушників.

У багатьох країнах ЄС контрабанда давно криміналізована. Так, у Польщі, за даними видання, кримінальна відповідальність настає при вартості контрабандної партії 3 тисячі євро та вище. У Литві до недавнього часу діяв поріг у 10 тисяч євро, але його було знижено до 6 тисяч євро. "І, що примітно, — йдеться в публікації, — відповідно перерозподілились і контрабандні потоки — возити товар стали меншими партіями".

Введення в Україні кримінальної відповідальності за контрабанду також позначиться на зниженні контрабандних потоків. "Такий підхід в цілому повністю відповідає європейським практикам, зокрема, директиві 2017 року, якою рекомендувалося ввести кримінальну відповідальність за злочини, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС (під що підпадає і контрабанда), починаючи з суми в 10 тис. євро. Якщо ж збиток перевищує 100 тис. євро, то покарання має вимірюватися чотирма роками позбавлення волі", — зазначають автори матеріалу.