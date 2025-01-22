Залишилося вісім місяців: на Банковій зробили новий прогноз щодо розпаду Росії (відео)

За оцінками Михайла Подоляка, масовані ракетні удари і посилення санкцій розвалять Росію. Схожі прогнози з його вуст лунають часто, про падіння РФ "у доступному для огляду майбутньому" радник глави ОП кілька разів говорив у 2024 році.

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Росія впаде за наступні вісім місяців, якщо Збройні сили України (ЗСУ) істотно наростять удари по її території і посилиться міжнародний тиск. Такі розрахунки навів радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству "РБК-Україна".

Руйнування економіки РФ і удари по важливих об'єктах посилять паніку в суспільстві

На додаток до посилення ударів і виснаження економіки РФ, потрібно жорстко ставитися до країн-союзників агресора, вважає радник.

Суттєве руйнування економіки РФ і удари по важливих об'єктах, на його думку, збільшить паніку в суспільстві. Усі ці речі матимуть досить швидкі наслідки.

"Паралельно 6-8 місяців обнулення російської економіки і 3-4 місяці — нарощування ударів углиб РФ. Тоді ми цього року можемо побачити все зовсім інакше", — описав плани Подоляк.

Зазначимо, що Подоляк не вперше прогнозує розпад Росії. У серпні 2024 року він писав про швидке падіння РФ "в осяжному майбутньому" через наслідки вторгнення в Україну. Розпад імперії відбудеться несподівано для зовнішніх спостерігачів, зазначав він.

"Не буде однієї події, яка прикінчить імперію. Вона стікатиме кров'ю від тисячі порізів, болітиме і гнитиме зсередини, поки від її тіла не почнуть відвалюватися частини", — описував він процес.

У жовтні того ж року він наголошував на можливості розпаду РФ через далекобійні удари по ній. Виробництво впаде, військові склади і паливні бази горітимуть і все це зменшить армійський ресурс.

Нагадаємо, українські політологи раніше зазначали, що розпад Росії почнеться з заворушень на Кавказі. У зв'язку з цим головною болючою точкою має стати Чечня.

На Заході серйозно оцінюють роль війни в Україні в подальшому розвалі РФ. Однак такий процес не пройде гладко, дрібні республіки можуть загрожувати сусідам.