Осталось восемь месяцев: на Банковой сделали новый прогноз по распаду России (видео)

По оценкам Михаила Подоляка, массированные ракетные удары и усиление санкций развалят Россию. Схожие прогнозы из его уст звучат часто, о падении РФ "в обозримом будущем" советник главы ОП несколько раз говорил в 2024 году.

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Россия падет за следующие восемь месяцев, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастят удары по ее территории и усилится международное давление. Такие расчеты привел советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Украина".

Hазрушение экономики РФ и удары по важным объектам усилят панику в обществе

В дополнение к усилению ударов и истощения экономики РФ, нужно жестко относиться к странам-союзникам агрессора, считает советник.

Существенное разрушение экономики РФ и удары по важным объектам, по его мнению, увеличит панику в обществе. Все эти вещи будут иметь достаточно быстрые последствия.

"Параллельно 6-8 месяцев обнуления российской экономики и 3-4 месяца — наращивание ударов вглубь РФ. Тогда мы в этом году можем увидеть все совсем иначе", — описал планы Подоляк.

Отметим, что Подоляк не первый раз прогнозирует распад России. В августе 2024 года он писал о скором падении РФ "в обозримом будущем" из-за последствий вторжения в Украину. Распад империи произойдет неожиданно для внешних наблюдателей, отмечал он.

"Не будет одного события, которое прикончит империю. Она будет истекать кровью от тысячи порезов, болеть и гнить изнутри, пока от ее тела не начнут отваливаться части", — описывал он процесс.

В октябре того же года он подчеркивал возможность распада РФ из-за дальнобойных ударов по ней. Производство упадет, военные склады и топливные базы будут гореть и все это уменьшит армейский ресурс.

Напомним, украинские политологи ранее отмечали, что распад России начнется с беспорядков на Кавказе. В этой связи главной болезненной точкой должна стать Чечня.

На Западе серьезно оценивают роль войны в Украине в последующем развале РФ. Однако такой процесс не пройдет гладко, мелкие республики могут угрожать соседям.