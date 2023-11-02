"Чеченцы помогут": распад РФ начнется с Республики Ичкерия, — политолог (видео)

По мнению политолога Саакяна, когда исчезнет российская полиция, РФ начнет "расползаться". Местные элиты сразу воспользуются слабостью центра, чтобы завладеть денежными потоками.

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Распад России начнется с беспорядков региональной элиты, в частности, на Кавказе. Среди болезненных точек одна из главных — это Чеченская Республика, где есть основа для того, чтобы объявить о своей собственной "национальной состоятельности". После этого "за маркер" может взяться Украина и другие соседи РФ и "нарисовать" совсем другие границы для новой страны. О возможном плане распада страны-агрессора рассказал Фокусу политолог Олег Саакян.

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Политолог пояснил, что распад начнется не с освободительных движений народов России, а с региональных элит, которые захотят "взять денежные потоки и стать местными князьками". Один из этих регионов — Чечня, в которой заложены основы возможной независимости, при этом имеются конфликты с Дагестаном по поводу границы. Когда центральная российская власть ослабнет, это может "активизировать противостояние".

"Ичкерия и Кавказ — это регионы, где серьезным является этнический и религиозный фактор и есть основа для того, чтобы заявить о своей национальной способности. Поэтому здесь может срезонировать эгоизм и запуститься [распад — ред.], потому что инфраструктура для этого уже готова".

В качестве примера следующего развития событий Санин проанализировал гипотетическую ситуацию в Германии или Франции. Если в этих странах внезапно исчезнет полиция, то эти страны не распадутся. Между тем в России — другая ситуация. В этой стране силовые и правоохранительные органы выполняют другую функцию — это "скрепы", которые держат империю. Если их не станет из-за слабости центра, то исчезнет и империя.

"Это не правоохранительные органы, а органы "государственного присутствия" на территориях, стягивающие их "скрепами" и скобами. И Украина здесь может работать, потому что у России, как говорят, не заканчиваются границы "нигде".

Россия сама начала свой распад, аннексировав и присоединив регионы Украины, заявил политолог. Благодаря этому самопровозглашенные границы уже не признаются мировым сообществом. Теперь Украина может "взять маркер" и "нарисовать" такие границы, которые считает нужным. К проведению новых границ присоединятся и другие страны-соседи. Например, Япония может иметь Курильские острова, Китай — Сибирь, Финляндия — Карелию. При этом Калининградская область может вспомнить, что она когда-то была Кенигсбергом.

"Украина взяла маркер и сказала: если ваши границы нигде не заканчиваются, тогда мы прорисуем их для вас. Теперь Украина будет играть на этом поле. Есть турецкие амбиции, есть китайские в Сибири, есть Карелия и Финляндия. При чем, думаю, что Финляндия будет открещиваться, но местное население точно будет хотеть жить по стандартам Финляндии, а не России".

Саакян о распаде России (см. с 4:07)

Распад РФ — детали

Отметим, в конце октября в неправительственных росСМИ сообщили, будто президент РФ Владимир Путин умер, а вместо него начали использовать двойника. Представитель Путина Дмитрий Песков при этом заявил, что глава Кремля здоров и даже не болел.

Между тем в западных СМИ назвали двух возможных преемников Путина — это могут быть либо нынешний премьер-министр Владимир Мишустин, либо глава ФСБ РФ Николай Патрушев.

Вскоре после "смерти Путина" стало известно о беспорядках в столице Республики Дагестан, которая соседствует с Чечней. Полторы тысячи дагестанцев прорвались на взлетную полосу аэропорта в поисках евреев, приехавших из Израиля. Правоохранители вяло отреагировали на беспорядки, поэтому эксперт из России Марк Фейгин предположил, что это могла быть спецоперация ФСБ.

После беспорядков в Дагестане Владимир Путин провел совещание, продемонстрировав, что он руководит ситуацией и жив. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал позицию Кремля и осудил действия протестующих в Дагестане.

Тем временем в Украине существует карта ориентировочного распада РФ. Карта висела в кабинете начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и несколько раз попадала в кадр, когда у него брали интервью.

Напоминаем, эксперты оценили, при каких условиях у Сил обороны Украины не будет смысла удерживать Авдеевку в Донецкой области. Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал будущие удары РФ по энергетической инфраструктуре.