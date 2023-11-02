"Преимущество врага в 10-15 раз": эксперт о том, когда не будет иметь смысла удерживать Авдеевку (видео)

Сейчас между северным и южными флангами россиян примерно 10 км к западу от Авдеевки. Они пытаются это кольцо замкнуть, для того, чтобы окружить украинские войска, которые там находятся.

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Если РФ усилит наступления на Авдеевку и подтянет туда значительные силы, то Силы обороны вынуждены будут отойти на более удобные позиции, чтобы спасти жизни личного состава. Такое мнение в интервью Фокусу высказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, российские захватчики уже двумя волнами попытались штурмовать Авдеевку, но обе эти волны Силам обороны удалось отбить.

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"Украинское военное руководство заранее знало, что враг будет пробовать атаковать Авдеевку и будет это делать с флангов, поэтому там определенным образом усиливали наши возможности. Сейчас между северным и южными флангами россиян примерно 10 км к западу от Авдеевки. Они пытаются это кольцо замкнуть, для того, чтобы окружить войска, которые там находятся. Пока им это не удается. Сейчас они готовят 3 волну. Подтягивают резервы. не из глубины РФ, что очень важно, а с линии фронта, и пытаются восстановить численность личного состава и техники, чтобы снова наступать", — сказал он.

Алексей Гетьман отметил, что все сообщения россиян о том, что они контролируют авдеевский террикон или коксохимический завод, не соответствуют действительности.

"Мы там держим оборону, но если враг усилит наступательные возможности на этом направлении, то мы тоже должны добавить наши резервы, чтобы удержать наши позиции, или надо будет отходить на более удобные позиции к западу от Авдеевки, потому что удерживать позиции теми средствами и силами, которые у нас есть 10-15-кратное преимущество врага нет смысла, мы просто улучшим жизнь наших военнослужащих", — сказал он.

Напомним, что оккупанты жалуются на потери в Авдеевке, но заявляют, что закрепляются возле коксохима, контролируют террикон и продвинулись за железную дорогу и атакуют в направлении Степного.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в СМИ писали, что ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну под Авдеевкой.