"Чеченці допоможуть": розпад РФ почнеться з Республіки Ічкерія, — політолог (відео)

На думку політолога Саакяна, коли зникне російська поліція, РФ почне "розповзатись". Місцеві еліти відразу скористаються слабкістю центру, щоб заволодіти грошовими потоками.

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Розпад Росії почнеться з заворушень регіональної еліти, зокрема, на Кавказі. Серед болючих точок одна з головних — це Чеченська Республіка, де є основа для того, щоб оголосити про свою власну "національну спроможність". Після цього "за маркер" може взятись Україна та інші сусіди РФ і "намалювати" зовсім інші кордони для нової країни. Про можливий план розпад країни-агресора розповів Фокусу політолог Олег Саакян.

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Політолог пояснив, що розпад почнеться не з визвольних рухів народів Росії, а з регіональних еліт, які захочуть "взяти грошові потоки та стати місцевими князьками". Один з цих регіонів — Чечня, у якій закладено основи можливої незалежності, при цьому наявні конфлікти з Дагестаном щодо кордону. Коли центральна російська влада ослабне, це може "активізувати протистояння".

"Ічкерія та Кавказ — це регіони, де серйозним є етнічний та релігійний фактор і є основа для того, щоб заявити про свою національну спроможність. Тому тут може зрезонувати егоїзм і запуститись [розпад — ред.], тому що інфраструктура для цього вже готова".

Як приклад наступного розвитку подій Санін проаналізував гіпотетичну ситуацію у Німеччині або Франції. Якщо у цих країнах раптово зникне поліція, то ці країни не розпадуться. Між тим в Росії — інша ситуація. В цій країні силові та правоохоронні органи виконують іншу функцію — це "скрєпи", які тримають імперію. Якщо їх не стане через слабкість центру, то зникне й імперія.

"Це не правоохоронні органи, а органи "государственного присутствия" на територіях, які стягують їх "скрєпами" і скобами. І Україна тут може працювати, тому що у Росії, як кажуть, не закінчуються кордони "нігдє".

Росія сама започаткувала свій розпад, анексувавши та приєднавши регіони України, заявив політолог. Завдяки цьому самопроголошені кордони вже не визнаються світовою спільнотою. Тепер Україна може "взяти маркер" і "намалювати" такі межі, які вважає за потрібне. До проведення нових кордонів долучаться й інші країни-сусіди. Наприклад, Японія може мати Курильські острови, Китай — Сибір, Фінляндія — Карелію. При цьому Калінінградська область може згадати, що вона колись була Кенігсбергом.

"Україна взяла маркер і сказала: якщо ваші кордони ніде не закінчуються, тоді ми промалюємо їх для вас. Тепер Україна буде грати на цьому полі. Є турецькі амбіції, є китайські у Сибіру, є Карелія і Фінляндія. При чому, думаю, що Фінляндія відкараскуватиметься, але місцеве населення точно хотітиме жити за стандарти Фінляндії, а не Росії".

Саакян про розпад Росії (див. з 4:07)

Розпад РФ — деталі

Зазначимо, наприкінці жовтня у неурядових росЗМІ повідомили, начебто президент РФ Володимир Путін помер, а замість нього почали використовувати двійника. Речник Путіна Дмитро Пєсков при цьому заявив, що очільник Кремля здоровий і навіть не хворів.

Між тим у західних ЗМІ назвали двох можливих наступників Путіна — це можуть бути або нинішній прем'єр-міністр Володимир Мішустін, або голова ФСБ РФ Микола Патрушев.

Незабаром після "смерті Путіна" стало відомо про заворушення у столиці Республіки Дагестан, яка сусідить з Чечнею. Півтори тисячі дагестанців прорвались на злітну смугу аеропорту в пошуках євреїв, які приїхали з Ізраїлю. Правоохоронці мляво відреагували на заворушення, тому експерт з Росії Марк Фейгін припустив, що це могла бути спецоперація ФСБ.

Після заворушень в Дагестані Володимир Путін провів нараду, продемонструвавши, що він керує ситуацією і живий. При цьому голова Чечні Рамзан Кадиров підтримав позицію Кремля і засудив дії протестувальників у Дагестані.

Тим часом в Україні існує карта орієнтовного розпаду РФ. Карта висіла у кабінеті начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова і кілька разів потрапляла в кадр, коли у нього брали інтерв'ю.

Нагадуємо, експерти оцінили, за яких умов у Сил оборони України не буде сенсу утримувати Авдіївку у Донецькій області. Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував майбутні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.