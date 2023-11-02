"Накопичує ракети": РФ готується до нової хвилі ударів по енергетичній інфраструктурі, — Данілов

За словами секретаря РНБО, можливість ударів по енергетичних об'єктах неодноразово розглядалася на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача

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Росія не полишатиме спроб пошкодити українську енергосистему та з настанням холодів ймовірно знову вдарятиме по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Вони будуть намагатися зробити нам шкоду, відповідно будуть намагатися влучати по об’єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність. Ми максимально, наскільки це можливо, готуємося в таких умовах до такого сценарію", — розповів Данілов.

За його словами, можливість ударів по енергетичних об'єктах неодноразово розглядалася на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. Окрім того, це питання розглядатиметься й на найближчому засіданні.

Данілов пояснив, що на сьогодні більшість об’єктів знаходиться під контролем, а Україна продовжує отримувати від партнерів додаткові засоби протиповітряної оборони.

Окрім допомоги партнерів також проводиться закупівля ППО за кошти бюджету та тривають юридичні процедури стосовно передачі нам систем протиповітряної оборони в оренду на певний період.

Загроза масованих ракетних атак по енергоінфраструктурі

Про те, що українцям необхідно бути готовими до продовження атак критичних об’єктів інфраструктури нещодавно повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив. Він заявив, що Росія накопичує ракети, аби використати їх для ударів у зимовий період.

Також на початку жовтня розвідка Британії повідомляла, що Росія збільшує запаси ракет напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період.

Серед іншого, виступаючи на 75-й сесії Північної Ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Він сказав, що наближається нова зима і потрібно очікувати нових атак на енергопостачання та іншу критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, 31 жовтня у Міністерстві енергетики України заявили про готовність енергосистеми до зими. Електроенергію генеруватимуть всі енергоблоки АЕС, які розташовані на підконтрольній території України. Також у резерві перебувають додаткові потужності.

Тим часом нардеп Сергій Нагорняк заявив, що попри ймовірні атаки ворога та можливі блекаути українцям не потрібно виїжджати за кордон. Однак він попередив, що зима може бути складною, тому потрібно підготувати свої домівки.