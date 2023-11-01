Кадиров занепокоєний протестами в Дагестані та боїться втратити владу у разі заворушень у Чечні, – ISW

Антисемітські погроми в Дагестані, як вважають американські аналітики, показують послаблення контролю Кремля на регіони РФ.

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Антисемітські заворушення в Дагестані 29 жовтня та відповідь керівника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова показують, що російські офіційні особи можуть дедалі більше бути занепокоєними у тому, що авторитарний контроль над периферіями Російської Федерації втрачається. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 жовтня.

Аналітики розповіли, що Кадиров відповів на заворушення, позитивно оцінивши звинувачення російського президента Володимира Путіна в тому, що західні держави наче вирішили організували ситуацію у Махачкалі для дестабілізації РФ. Він закликав силовиків різко реагувати на ймовірність таких протестів та негайно затримувати ініціаторів у Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а четвертий — у голову".

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У звіті вказано, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про його страх стосовно збереження своєї непохитної підтримки Путіна. Погрози насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення – ще один аспект, на думку аналітиків, який може бути демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні.

Погроми в Махачкалі та пошук євреїв

На території Махачкали 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиєврейські гасла та намагалися знайти пасажирів з Ізраїлю. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли усі транспортні засоби поблизу. У Росавіації підтвердили, що аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень у зв'язку з конфліктом, що швидко загострився.

Очільник Кремля Володимир Путін у зв'язку з антисемітськими погромами в Махачкалі скликав велику нараду. Захід наче пройде в закритому режимі, а на ньому будуть присутні силовики, прем′єр-міністр та парламентарі Росії.

Нагадаємо, 30 жовтня у МЗС України прокоментували єврейські погроми в РФ. Українські дипломати закликали міжнародну спільноту швидко та рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії.