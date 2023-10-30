Антисемітські погроми у Росії: Путін скликав нараду силовиків

Захід наче пройде в закритому режимі, а на ньому будуть присутні силовики, прем′єр-міністр та парламентарі Росії.

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Очільник Кремля Володимир Путін скликав велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі, яка відбудеться орієнтовно о 19.00. Про це інформує ТАСС з посиланням на Дмитра Пєскова, прессекретаря президента країни-агресора.

Тема для обговорень – погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали. Велика нарада відбудеться за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.

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Пєсков заявив, що захід вирішили організувати в очному режимі. З його слів, буде виступ президента РФ, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.

Прессекретар керівника Росії не став коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі. Він запропонував дочекатися наради.

Заворушення в Дагестані та пошук євреїв

У Махачкалі 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиізраїльські гасла та намагалися знайти пасажирів євреїв. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі.

У Росавіації підтвердили, що у зв'язку із ситуацією аеропорт Махачкали не прийматиме авіасуден найближчий тиждень через конфлікт, що загострився. Згодом співробітники правоохоронних органів нібито звільнили летовище від громадян, які несанкціоновано туди забігли.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував антисемітські погроми в РФ. Він спрогнозував початок в Росії чорносотенських погромів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня анонімні Telegram-канали почали активно поширювати інформацію щодо смерті президента РФ Володимира Путіна. Дипломат Руслан Осипенко 27 жовтня назвав "смерть Путіна" перевіркою своїх. З його слів, медики примушують очільника Кремля до фізичних вправ і ретельно контролюють його стан, тому сподіватися на його швидку смерть — марно.