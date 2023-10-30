"Російський нацизм набирає силу": Данілов прокоментував антисемітські погроми в РФ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов спрогнозував початок в Росії чорносотенських погромів та нагадав, що росіяни однаково ненавидять усі народи, які обирають свободу.

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Антисемітські погроми, що відбулися в Російській Федерації, набирають обертів, а російський нацизм загрожує кожному єврею. У сервісі Х секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зробив відповідну заяву.

Він спрогнозував "чорносотенні погроми" в цій державі. Посадовець звернув увагу на те, що диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом. Події у Махачкалі, співпраця з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, а також брудні жарти очільника Кремля Володимира Путіна стосовно євреїв тільки підтверджують посилення тенденції офіційної антиізраїльської позиції Росії.

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"Жоден єврей чи громадянин Ізраїлю не може почуватися на Росії в безпеці", – йдеться у дописі.

Початок в Росії чорносотенських погромів, з його слів, це питання часу. Данілов нагадав, що росіяни однаково ненавидять усі народи, які обирають свободу.

Заворушення в Махачкалі та пошук євреїв

У Дагестані 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиізраїльські гасла та намагалися знайти пасажирів євреїв. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі.

У Росавіації підтвердили, що у зв'язку із ситуацією аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень через конфлікт, що загострився. Згодом співробітники правоохоронних органів нібито звільнили летовище від громадян, які несанкціоновано туди забігли.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також не обійшов стороною заворушення в Дагестані. З його слів, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами та дивуватися цьому не варто.