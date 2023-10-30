"Российский нацизм набирает силу": Данилов прокомментировал антисемитские погромы в РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов спрогнозировал начало в России черносотенских погромов и напомнил, что россияне одинаково ненавидят все народы, которые выбирают свободу.

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Антисемитские погромы, произошедшие в Российской Федерации, набирают обороты, а российский нацизм угрожает каждому еврею. В сервисе Х секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал соответствующее заявление.

Он спрогнозировал "черносотенные погромы" в этом государстве. Чиновник обратил внимание на то, что диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом. События в Махачкале, сотрудничество с ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, а также грязные шутки главы Кремля Владимира Путина в отношении евреев только подтверждают усиление тенденции официальной антиизраильской позиции России.

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"Ни один еврей или гражданин Израиля не может чувствовать себя на России в безопасности", — говорится в заметке.

Начало в России черносотенских погромов, по его словам, это вопрос времени. Данилов напомнил, что россияне одинаково ненавидят все народы, которые выбирают свободу.

Беспорядки в Махачкале и поиск евреев

В Дагестане 29 октября возникли беспорядки. Толпа местных жителей забежала на территорию аэропорта. Они скандировали антиизраильские лозунги и пытались найти пассажиров евреев. Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все автомобили.

В Росавиации подтвердили, что в связи с ситуацией аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты ближайшую неделю из-за обострившегося конфликта. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов якобы освободили аэродром от граждан, которые несанкционированно туда забежали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также не обошел стороной беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России является вполне привычными вещами и удивляться этому не стоит.