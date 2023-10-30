Антисемитские погромы в России: Путин созвал совещание силовиков

Мероприятие якобы пройдет в закрытом режиме, а на нем будут присутствовать силовики, премьер-министр и парламентарии России.

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Глава Кремля Владимир Путин созвал большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале, которое состоится ориентировочно в 19.00. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны-агрессора.

Тема для обсуждений — погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы. Большое совещание состоится при участии силовиков, премьера и парламентариев.

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Песков заявил, что мероприятие решили организовать в очном режиме. По его словам, будет выступление президента РФ, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

Пресс-секретарь руководителя России не стал комментировать карательные меры, которые может Кремль применить в отношении участников беспорядков в Махачкале. Он предложил дождаться совещания.

Беспорядки в Дагестане и поиск евреев

В Махачкале 29 октября возникли беспорядки. Толпа местных жителей забежала на территорию аэропорта. Они скандировали антиизраильские лозунги и пытались найти пассажиров евреев. Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все автомобили.

В Росавиации подтвердили, что в связи с ситуацией аэропорт Махачкалы не будет принимать авиасудна ближайшую неделю из-за обострившегося конфликта. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов якобы освободили аэропорт от граждан, которые несанкционированно туда забежали.

30 октября секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал антисемитские погромы в РФ. Он спрогнозировал начало в России черносотенских погромов.

Напомним, в конце октября анонимные Telegram-каналы начали активно распространять информацию о смерти президента РФ Владимира Путина. Дипломат Руслан Осипенко 27 октября назвал "смерть Путина" проверкой своих. По его словам, медики принуждают главу Кремля к физическим упражнениям и тщательно контролируют его состояние, поэтому надеяться на его скорую смерть — бесполезно.