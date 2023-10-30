"Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді": в ОП засудили антисемітські погроми в Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин.

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Росія запустила антиєврейські погроми, оскільки вважає демократичним світ слабким. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Він зазначив, що передмови для такої формувалися десятиліттями неправильної, "псевдоасимілятивної" політики. Толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, загравання з російськими планами "змінення світового порядку" спровокувало сумні наслідки і трагедії.

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"Буря, безперечно, вже вирує…", – пояснив авто допису.

Подоляк додав, що відбувається укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення; залишкове руйнування світових інститутів; медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом. Росія для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми, оскільки й досі вважає демократичний світ слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії.

"Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді", – заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента заявив, що не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. З його слів, не варто можна заохочувати демонстративного вбивцю та повторювати 2008 і 2014 роки. Інакше хаосу буде ще більше.

Заворушення в Дагестані та пошук євреїв

У Махачкалі 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиізраїльські гасла та намагалися знайти пасажирів євреїв. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі.

У Росавіації підтвердили, що у зв'язку із ситуацією аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень через конфлікт, що загострився. Згодом співробітники правоохоронних органів нібито звільнили летовище від громадян, які несанкціоновано туди забігли.

Нагадаємо, 30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував антисемітські погроми в РФ. Він спрогнозував початок в Росії чорносотенських погромів.