Война в Украине действительно может разрушить Российскую Федерацию - мнения аналитиков

Ряд аналитиков рассматривают распад Российской Федерации как возможное последствие катастрофической войны Владимира Путина в Украине. Но отмечают, что падение РФ не пройдет гладко.

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Ряд аналитиков из западных СМИ предположили, что РФ действительно развалится и решающим фактором этого станет война в Украине. Но они склоняются к тому, что развал Российской Федерации, когда он случится, не пройдет гладко и раздробленная держава станет серьезной угрозой для соседей. Об этом пишет The Hill.

Януш Бугайский из Джеймстаунского фонда отмечает, что став "второстепенным государством", находящимся под жесткими международными санкциями и лишенным своей ресурсной базы в Сибири, "Россия будет иметь сильно ограниченные возможности для нападения на соседей". По его мнению, восточный фронт НАТО станет более безопасным; в то время как Украина, Грузия и Молдова вернут свои оккупированные территории и подадут прошение об интеграции в Европейский Союз и НАТО, не опасаясь реакции России. Также более свободными ощутят себя и страны Центральной Азии.

По мнению Бугайского, от России в итоге останется территория, ограниченная Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Она перестанет быть крупным геополитическим игроком и, следовательно, угрозой для любого из ее соседей, особенно если последние объединятся с Западом.

И даже если оставшаяся Россия сохранит все свое ядерное оружие, она не сможет его применить, за исключением крайне маловероятного случая скоординированного нападения ее соседей.

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус придерживается более мрачной точки зрения. По его мнению, "раздробленная, деморализованная Россия станет игровой площадкой дьявола".

"Внутренний беспорядок в России представляет собой серьезную дилемму для Путина, но он также очень опасен для Запада", — отмечает Игнатиус.

Татьяна Становая из Фонда Карнеги занимает золотую середину. По ее мнению Кремль будет бороться одновременно с углубляющимся кризисом путинского руководства, растущим отсутствием политической подотчетности, все более неэффективными ответами властей на новые вызовы, усиливающейся фрагментацией среди элит и недовольством общества.

С другой стороны, хоть миру придется бороться с более опасной и непредсказуемой Россией, вполне вероятно, что этот может привести к более прагматичному подходу к войне против Украины.

Аналитики отмечают, что Путин попал в ловушку и, возможно, склонен к отчаянным мерам. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, как следует из его сумасбродных посланий, возможно, безумен — и не одинок в своем безумии. Российские элиты раздроблены и разобщены, им не хватает связного и последовательного видения будущего своей страны; никто не знает, что делать с катастрофической войной с Украиной.

Как говорит Становая, "эти события превращают Россию в гораздо менее сплоченное образование, изобилующее внутренними противоречиями и конфликтами, более изменчивое и менее предсказуемое".

Но почему внутренний беспорядок и непредсказуемость РФ являются проблемой для Запада — или, если уж на то пошло, Украины или любого другого соседа России?

Россия находится в смятении уже 30 лет. Правда, годы Бориса Ельцина в 1990-х были особенно трудными, но Путину не удалось построить сплоченное общество и функционирующую экономику. Репрессированное общество может быть более податливым, но оно не является сплоченным и стабильным.

Говоря о Путине, аналитик ранее всегда отмечали его способность переиграть и удивить Запад. И неясно, усилится ли эта непредсказуемость, если Россия распадется.

Или скорее наоборот — что, как предсказывают и Игнатиус, и Становая, Россия станет более репрессивной у себя дома, что Путин станет более отчаянным, что война останется трясиной для России и освободительной борьбой для Украины, а путинская власть и режим покатятся к забвению.

Соседи РФ и Запад уже три десятилетия живут рядом с крайне нестабильной и непредсказуемой Россией. Каковы бы ни были причины такого положения вещей, вероятность того, что Россия вдруг избавится от нестабильности и непредсказуемости и остановит сползание к дезинтеграции, практически нулевая. Как признают Бугайский, Игнатиус и Становая, нестабильность и непредсказуемость являются продуктом внутренних дел России. Таким образом, они будут продолжать идти своим путем, независимо от того, что делают Запад или Украина.

Все, что могут сделать Запад и Украина, а также другие соседи России, — это выиграть войну и изолировать себя от беспредела России.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что стратеги на Западе уже раздумывают, как новая военная помощь может нарушить баланс сил на поле боя с Россией следующей весной.