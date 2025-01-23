Суддя перегляне указ Трампа про припинення громадянства за правом народження: подробиці

Генеральні прокурори-демократи з 22 штатів та 2 міст подали на президента до суду: Трампу загрожує судова тяганина через нову політику.

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Федеральний окружний суддя США Джон Кунегур розгляне перші позови від 4 штатів (Арізона, Іллінойс, Вашингтон та Орегон), що очолюють демократи. У позовах йдеться про видачу тимчасової заборони на підписаний після інавгурації новообраним президентом США Дональдом Трампом указ, що обмежує громадянство за правом народження. Прокурори стверджують, що така політика спричинить незаконне позбавлення громадянства у майже 150 000 народжених у штатах дітей кожного року. Про це стало відомо 23 січня з інформації ABC News.

Право на громадянство новонароджених дітей у США, в яких хоча б один з батьків є громадянином або постійним резидентом країни, гарантує федеральний закон і 14-та поправка конституції. Новий указ президента натомість може спровокувати низку проблем як для тих, хто підлягає забороні на право громадянства, так і для самої держави, вважають демократи.

"Штатам-позивачам також буде завдано непоправної шкоди, оскільки тисячі дітей народяться в межах їхніх кордонів, але їм буде відмовлено в повноцінній участі та можливостях в американському суспільстві", – йдеться в федеральній заяві.

Також прокурори зазначили, що незабаром такі діти стануть "недокументованими" і можуть підлягати затриманню або депортації. Окрім того, зміна 14-ї поправки конституції спричинить низку інших проблем для тих, хто підпадає під заборону на громадянство.

"Вони втратять право голосу, бути присяжними і балотуватися на певні посади", – зазначають прокурори.

Позивачі переконані, що такі діти "опиняться в умовах незахищенності та нестабільності на все життя" і будуть частиною "нового нижчого класу".

Нагадаємо, що указ новообраного президента Трампа має набути чинності вже наступного місяця. Згідно з ним, дитина, народжена в США від матері без документів, не може претендувати на отримання громадянства країни, якщо батько не є громадянином чи резидентом США.

Зазначимо, що після інавгурації Дональд Трамп планував підписати близько 100 указів вже у перші години свого президентства. Передусім він оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, повернув федеральну смертну кару та помилував понад 1500 людей, які були засуджені за штурм Капітолію. Про те, що право народження у США для отримання громадянства більше не діє, стало відомо 21 січня.

Разом з тим, після інавгурації Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм США щодо надання іноземної допомоги на 90 днів.