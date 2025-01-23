Судья пересмотрит указ Трампа о прекращении гражданства по праву рождения: подробности

Генеральные прокуроры-демократы из 22 штатов и 2 городов подали на президента в суд: Трампу грозит судебная волокита из-за новой политики.

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Федеральный окружной судья США Джон Кунегур рассмотрит первые иски от 4 штатов (Аризона, Иллинойс, Вашингтон и Орегон), которые возглавляют демократы. В исках говорится о выдаче временного запрета на подписанный после инаугурации новоизбранным президентом США Дональдом Трампом указ, ограничивающий гражданство по праву рождения. Прокуроры утверждают, что такая политика повлечет незаконное лишение гражданства у почти 150 000 рожденных в штатах детей ежегодно. Об этом стало известно 23 января из информации ABC News.

Право на гражданство новорожденных детей в США, у которых хотя бы один из родителей является гражданином или постоянным резидентом страны, гарантирует федеральный закон и 14-я поправка конституции. Новый указ президента вместо этого может спровоцировать ряд проблем как для тех, кто подлежит запрету на право гражданства, так и для самого государства, считают демократы.

"Штатам-истцам также будет нанесен непоправимый ущерб, поскольку тысячи детей родятся в пределах их границ, но им будет отказано в полноценном участии и возможностях в американском обществе", — говорится в федеральном заявлении.

Также прокуроры отметили, что вскоре такие дети станут "недокументированными" и могут подлежать задержанию или депортации. Кроме того, изменение 14-й поправки конституции повлечет ряд других проблем для тех, кто подпадает под запрет на гражданство.

"Они потеряют право голоса, быть присяжными и баллотироваться на определенные должности", — отмечают прокуроры.

Истцы убеждены, что такие дети "окажутся в условиях незащищенности и нестабильности на всю жизнь" и будут частью "нового низшего класса".

Напомним, что указ новоизбранного президента Трампа должен вступить в силу уже в следующем месяце. Согласно ему, ребенок, рожденный в США от матери без документов, не может претендовать на получение гражданства страны, если отец не является гражданином или резидентом США.

Отметим, что после инаугурации Дональд Трамп планировал подписать около 100 указов уже в первые часы своего президентства. Прежде всего он объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, вернул федеральную смертную казнь и помиловал более 1500 человек, которые были осуждены за штурм Капитолия. О том, что право рождения в США для получения гражданства больше не действует, стало известно 21 января.

Вместе с тем, после инаугурации Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по предоставлению иностранной помощи на 90 дней.