Саакашвили: теперь министр Кубраков будет нести полную ответственность за происходящее на "Укрзализныце"

Глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили поддержал решение Совета нацбезопасности и обороны о ведении временной администрации в "Укрзализныце". Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook

"Это как раз тот момент, когда нужно подняться над формализмом и действовать правильно и быстро. Иначе мы опять будем ходить по кругу с постоянно заложенным институциональным конфликтом между министром и главой железной дороги", — написал он. По мнению Саакашвили, министр инфрастуктуры Александр Кубраков должен взять на себя ответственность за происходящее в компании.

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"Железной дороге нужно принять болезненные и опасные, в том числе и для безопасности министра, решения, и их нужно принимать незамедлительно, иначе эта железная дорога в любой момент может просто остановиться", — добавил глава исполкома реформ.

"Нам не просто нужно ее [железную дорогу] сохранять, а развивать и строить новые линии. Украина станет важнейшей частью Восточно-Западного коридора, нам нужен скорый поезд в Одессу, и туда нужно доезжать не больше, чем за два часа, – тогда это имеет смысл. Нам нужен также скорый поезд на Мариуполь – в целях безопасности и стратегической важности этого очень решающего для Украины города", — подчеркнул Саакашвили.

Он напомнил, что у предприятия накопилось почти 36 млрд грн долгов, из которых 19 "пытаются отсудить "доброжелатели" Украины в пользу Донецкого филиала УЗ". "Фактически, если срочно ничего не предпринять, – предприятию, на котором работает 250 000 человек, прямая дорога к банкротству", — уверен он.

По его мнению, именно поэтому Президент Зеленский вмешался, и принял "очень стратегически верное решение – назначить временно исполняющим обязанности главы предприятия министра инфраструктуры".

"Во-первых, министр будет нести полную политическую ответственность за происходящее на предприятии – и это уже однозначно плюс. Во-вторых, действующий министр инфраструктуры Кубраков вызывает у меня глубокую симпатию, так как в отличие от многих своих коллег уже доказал на деле, что хочет и готов не говорить, а реализовывать реформы. Поэтому я поддерживаю решение РНБО вдвойне! Надеюсь, с этим решением у УЗ откроется второе дыхание. Желаю удачи команде министра Кубракова!", — резюмировал Саакашвили.