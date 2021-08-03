Саакашвілі: тепер міністр Кубрак буде нести повну відповідальність за те, що відбувається на "Укрзалізниці"

Глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі підтримав рішення Ради нацбезпеки й оборони про ведення тимчасової адміністрації в "Укрзалізниці". Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook

"Це як раз той момент, коли потрібно піднятися над формалізмом і діяти правильно та швидко. Інакше ми знову будемо ходити по колу з постійно закладеним інституціональним конфліктом між міністром і главою залізниці", — написав він. На думку Саакашвілі, міністр інфраструктури Олександр Кубрак повинен взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в компанії.

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"Залізниці потрібно прийняти хворобливі та небезпечні, у тому числі й для безпеки міністра, рішення, і їх потрібно приймати негайно, інакше ця залізниця в будь-який момент може просто зупинитися", — додав глава виконкому реформ.

"Нам не просто потрібно її [залізницю] зберігати, а розвивати та будувати нові лінії. Україна стане найважливішою частиною Східно-Західного коридору, нам потрібен швидкий поїзд до Одеси, і туди потрібно доїжджати максимум, ніж за дві години, — тоді це має сенс. Нам потрібен також швидкий поїзд на Маріуполь — у цілях безпеки та стратегічної важливості цього дуже вирішального для України міста", — підкреслив Саакашвілі.

Він нагадав, що в підприємства накопичилося майже 36 млрд грн боргів, із яких 19 "намагаються відсудити" доброзичливці "України на користь Донецької філії УЗ". "Фактично, якщо терміново нічого не зробити, — підприємству, на якому працює 250 000 чоловік, пряма дорога до банкрутства", — упевнений він.

На його думку, саме тому Президент Зеленський втрутився і прийняв "дуже стратегічно правильне рішення — призначити тимчасово виконуючим обов'язки глави підприємства міністра інфраструктури".

"По-перше, міністр буде нести повну політичну відповідальність за те, що відбувається на підприємстві — і це вже однозначно плюс. По-друге, чинний міністр інфраструктури Кубрак викликає у мене глибоку симпатію, оскільки на відміну від багатьох своїх колег вже довів на ділі, що хоче й готовий не говорити, а реалізовувати реформи. Тому я підтримую рішення РНБО подвійно! Сподіваюся, із цим рішенням у УЗ відкриється друге дихання. Бажаю удачі команді міністра Кубракова!" — резюмував Саакашвілі.