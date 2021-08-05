"Столар — кошелек сепаратистов": патриоты пикетировали офис пророссийской партии ОПЗЖ в Киеве, — СМИ

Несколько сотен человек собрались под зданием по улице Большой Васильковской 23Б, где расположен центр ОПЗЖ в Киеве. Протестующие скандировали: "Столар — кошелек сепаратистов", "Медведчука за решетку", "ОПЗЖ равно "ДНР", "СНБО, закрой Столара" и "Вадим Столар — агент Кремля", говорится в материале "Деловой столицы".

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"В последнее время пророссийские силы значительно увеличили свое влияние в Украине, потому что получают значительное финансирование из двух источников. Во-первых, непосредственно из Кремля. Во-вторых, из-за высоких заработков связанного с ОПЗЖ бизнеса", — приводят слова активистов журналисты.

Также автор статьи приводит слова пикетчиков о том, что борьба СНБО с пророссийскими организациями носит симуляционный характер. К примеру, говорится в материале, лидер ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина, Виктор Медведчук — прекрасно чувствует себя под домашним арестом во дворце и оттуда руководит своей партией.

"Самым большим "кошельком" ОПЗЖ является нардеп Вадим Столар, который контролирует ряд строительных бизнесов, в частности компанию "БУДкепитал". На эти деньги он финансирует пророссийские медиа-проекты в Киеве, Харькове, Одессе и других городах Украины. Он создал сеть телевизионных проектов, которые должны занять место запрещенных полгода назад телеканалов Виктора Медведчука ", — передают слова активистов в "ДС".

Также в материале говорится, что патриотов возмужает доступ нардепов пророссийской партии "ОПЗЖ" к государственной тайне.

"Большую опасность представляют охранная фирма "Шторм"- это фактически личная "армия" Медведчука, "Штаб обороны Киева" (ШОК), и так называемые "экопарки"- проекты Столара, созданные для отжима земли и бизнеса в столице, а также "Патриоты за жизнь"- боевики, которыми занимается одиозный нардеп Илья Кива. Последний не скрывает, что ОПЗЖ готовит на осень вооруженный государственный переворот", — говорится в сообщении.

Участники акции протеста, говорится в тексте "Деловой столицы", требовали от властей начать реальную борьбу с "пятой колонной" в Украине и запретить партию ОПЗЖ. Активисты призвали СНБО ввести полный пакет санкций в отношении Столара, а Офис генпрокурора — начать уголовные производства против Столара, Кивы и других одиозных нардепов от ОПЗЖ, а также способствовать осуждению Медведчука к реальному сроку лишения свободы.

Также журналисты рассказали об обещании патриотов в ближайшие дни посетить в Киеве офис компании "БУДкепитал", тренировочный лагерь "Шторма", центр "Штаба обороны Киева". "И это далеко не полный перечень сепаратистских гнезд, которые мы обязательно посетим", — подчеркнули они.