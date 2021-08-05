"Столар — гаманець сепаратистів": патріоти пікетували офіс проросійської партії ОПЗЖ, — ЗМІ

Кілька сотень людей зібралися під будівлею по вулиці Великій Васильківській 23б, де розташований центр ОПЗЖ в Києві. Протестуючі скандували: "Столар — гаманець сепаратистів", "Медведчука за ґрати", "ОПЗЖ" ДНР", "РНБО, закрий Столара" й "Вадим Столар — агент Кремля", йдеться в матеріалі "Ділової столиці".

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"Останнім часом проросійські сили значно збільшили свій вплив в Україні, тому що отримують значне фінансування з двох джерел. По-перше, безпосередньо з Кремля. По-друге, через високі заробітки пов'язаного з ОПЗЖ бізнесу", — наводять слова активістів журналісти.

Також автор статті наводить слова пікетувальників про те, що боротьба РНБО з проросійськими організаціями має симуляційний характер. Наприклад, йдеться в матеріалі, лідер ОПЗЖ, кум президента РФ Володимира Путіна, Віктор Медведчук-прекрасно почуває себе під домашнім арештом у палаці й звідти керує своєю партією.

"Найбільшим "гаманцем" ОПЗЖ є нардеп Вадим Столар, який контролює ряд будівельних бізнесів, зокрема компанію "Будкепітал". На ці гроші він фінансує проросійські медіапроєкти в Києві, Харкові, Одесі та інших містах України. Він створив мережу телевізійних проєктів, які повинні зайняти місце заборонених пів року тому телеканалів Віктора Медведчука", — наводять слова активістів в "ДС".

Також у матеріалі йдеться, що патріотів хвилює доступ нардепів проросійської партії "ОПЗЖ" до державної таємниці.

"Велику небезпеку становлять ОХОРОННА ФІРМА "Шторм" — це фактично особиста "армія" Медведчука, "Штаб оборони Києва "(ШОК), і так звані" екопарки" - проєкти Столара, створені для віджиму землі й бізнесу в столиці, а також "Патріоти за життя" — бойовики, якими займається одіозний нардеп Ілля Ківа. Останній не приховує, що ОПЗЖ готує на осінь збройний державний переворот", — йдеться в повідомленні.

Учасники акції протесту, йдеться в тексті "Ділової столиці", вимагали від влади почати реальну боротьбу з "п'ятою колоною" в Україні та заборонити партію ОПЗЖ. Активісти закликали РНБО ввести повний пакет санкцій щодо Столара, А офіс генпрокурора — почати кримінальні провадження проти Столара, Ківи та інших одіозних нардепів від ОПЗЖ, а також сприяти засудженню Медведчука до реального терміну позбавлення волі.

Також журналісти розповіли про обіцянку патріотів найближчими днями відвідати в Києві офіс компанії "Будкепітал", тренувальний табір "шторму", центр "Штабу оборони Києва". "І це далеко не повний перелік сепаратистських гнізд, які ми обов'язково відвідаємо", — підкреслили вони.