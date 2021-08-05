СМИ: Каменский горсовет отдал монопольное право поставки лекарств компаниям из окружения мэра

Мэр города Каменское Андрей Белоусов и Каменский городской совет создали ряд схем, через которые бюджетные средства выводятся на счета подконтрольных фирм. Одним из самых ярких скандалов стали закупки медпрепаратов, из-за которых пострадали люди. Подробности описывает УНИАН.

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"Пару лет назад в мэрии решили закупать медпрепараты за счет городского бюджета. Близкие к Белоусову фирмы, по сути, монополизировали поставки лекарств в городские больницы и коммунальные аптеки", — говорится в материале.

Созданное горсоветом коммунальное предприятие "Городская аптека" сразу же получило из бюджета 20 млн гривен на развитие. Директором КП мэр назначил члена своей партии Максима Чехуту, передает Униан.

"Основным предприятием, поставляющим препараты сети коммунальных аптек в значительных объемах, стала компания "Укрфармгруп", которую основали кум Белоусова Александр Иванов и его мама – Валентина Иванова. Руководит фирмой родная сестра Иванова – Марина Фадеева", — описывают журналисты.

Согласно "Униан", схеме, кроме Белоусова и его кума Иванова, участвовали также заммэра Александр Чернышов и несколько депутатов горсовета.

Компании Иванова также занимались поставкой препаратов в городские больницы и управление здравоохранения, заявляют журналисты.

"Дніпрофармація", "ДіалізМедик" и "Укрфармгруп" полностью монополизировали закупки, которые проводит Каменский горсовет. За пару лет они получили от коммунальных больниц, предприятий и управления здравоохранения почти 140 млн гривен: "Дніпрофармація" – 66,5 млн гривен, "ДіалізМедик" – 71 млн гривен; "Укрфармгруп" – 2 млн гривен", — перечисляет СМИ.

Не все лекарства оказались качественными: в декабре 2019 года семеро пациентов 9-й городской больницы получили токсический шок после приема фальсифицированного "Дипрофола". Одну из пациенток спасти не удалось, — сообщает издание.

"К возмущению каменчан, никто так и не понес ответственности за этот трагический инцидент. Претензии к поставщикам препарата, компаниям "Дніпрофармація" и "ДіалізМедик", внезапно растворились, а и.о. главврача Наталья Ктитарова, которая подписывала документы по закупкам, после трагического инцидента пошла на повышение", — пишет издание, отмечая, что она также является членом парии мэра "Бджола".

Ранее сообщалось, что мэра Каменского Белоусова и его окружение подозревают в многократном завышении стоимости масок, комбинезонов и других защитных материалов, закупавшихся городским бюджетом в разгар пандемии covid-19.