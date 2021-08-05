ЗМІ: Кам'янська міськрада віддала монопольне право поставки ліків компаніям з оточення мера

Мер міста Кам'янське Андрій Білоусов і Кам'янська міська рада створили низку схем, через які бюджетні кошти виводяться на рахунки підконтрольних фірм. Одним з найяскравіших скандалів стали закупівлі медпрепаратів, через які постраждали люди. Подробиці описує УНІАН.

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"Пару років тому в мерії вирішили закуповувати медпрепарати за рахунок міського бюджету. Близькі до Білоусова фірми, по суті, монополізували постачання ліків в міські лікарні та комунальні аптеки", — йдеться в матеріалі.

Створене міськрадою комунальне підприємство "Міська аптека" відразу ж отримало з бюджету 20 млн гривень на розвиток. Директором КП мер призначив члена своєї партії Максима Чехуту, повідомляє ЗМІ.

"Основним підприємством, що поставляє препарати мережі комунальних аптек в значних обсягах, стала компанія "Укрфармгруп", яку заснували кум Білоусова Олександр Іванов і його мама — Валентина Іванова. Керує фірмою рідна сестра Іванова — Марина Фадєєва", — описують журналісти.

У схемі, крім Білоусова і його кума Іванова, брали участь також заступник мера Олександр Чернишов і кілька депутатів міськради, пише Уніан.

Компанії Іванова також займалися постачанням препаратів в міські лікарні та управління охорони здоров'я, стверджує ЗМІ.

"Дніпрофармація", "ДіалізМедік" і "Укрфармгруп" повністю монополізували закупівлі, які проводить Кам'янська міськрада. За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 млн гривень: "Дніпрофармація" — 66,5 млн гривень, "ДіалізМедік" — 71 млн гривень; "Укрфармгруп" — 2 млн гривень", — перераховує ЗМІ.

Не всі ліки виявилися якісними: в грудні 2019 року семеро пацієнтів 9-ї міської лікарні отримали токсичний шок після прийому фальсифікованого "Дипрофолу". Одну з пацієнток врятувати не вдалося, розповідають журналісти.

"До обурення кам'янчан, ніхто так і не поніс відповідальності за цей трагічний інцидент. Претензії до постачальників препарату, компанії "Дніпрофармація" і "ДіалізМедік", раптово розчинилися, а в.о. головлікаря Наталія Ктитарова, яка підписувала документи по закупкам, після трагічного інциденту пішла на підвищення", — пише видання, відзначаючи, що вона також є членом парії мера "Бджола".

Раніше повідомлялося, що мера Кам'янського Білоусова і його оточення підозрюють в багаторазовому завищенні вартості масок, комбінезонів та інших захисних матеріалів, що купувалися міським бюджетом в розпал пандемії covid-19.