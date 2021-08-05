Изгнанного Зеленским Бондаря возвращают управлять украинскими лесами, - СМИ

Главой Государственного агентства лесных ресурсов могут назначить его бывшего руководителя, а ныне депутата Волынского облсовета Владимира Бондаря. Об этом сообщают «Вести».

По данным издания, в процессе проведения конкурса по результатам собеседования именно Бондарь стал наиболее рейтинговым кандидатом. Между тем за кандидатом тянется шлейф скандалов и сомнительных связей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

«Во время работы Бондаря Украина прославилась на весь мир как один из главных поставщиков нелегальной древесины на международный рынок. Согласно исследованию британской неправительственной организации Earthsight, экспорт леса из Украины в ЕС в 2017 году превысил отметку в миллиард евро. 40% этого леса было вырублено или продано незаконно. И именно Бондар в то время возглавлял лесную отрасль», отмечает издание.

Особенно крупного размаха злоупотребления во времена Бондаря достигли в Харьковской, Запорожской и Житомирской областях, говорится в статье.

«Вспомним только дела "черных лесорубов" в Харьковской области, которыми руководил директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Задокументированные убытки государству достигают сотен миллионов гривен. Роль Бондаря по делу Сысы заключалась в назначении подконтрольных последнему руководителей государственных лесных предприятий. После таких назначений "черные лесорубы" в буквальном смысле выкашивали деловую древесину, легализовали ее через фиктивные хозяйственные операции на тех же лесхозах и реализовывали уже официально своим же фиктивным фирмам. С черными лесорубами Харьковщины Бондаря связывают в том числе семейные связи. Как утверждают в группе «Зеленые защитники Украины», Алексей Марущак, племянник Бондаря, работал в Васищевском лесничестве и занимается вырубкой лесов на этой территории. И одновременно под его крышей происходила добыча песка на территории лесничества», сообщают «Вести».

Издание отмечает, что Бондаря иногда называют "лесным кошельком" экс-Генпрокурора Юрия Луценко. Агентство Бондаря создало максимально благоприятные условия для бизнеса сына Луценко — Александра.

«Согласно материалам следствия, предприятия из орбиты Саши Луценко скупали лесоматериалы и древесный уголь у ФОП. Эти материалы были получены путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для кругляка», рассказывают «Вести».

Огромный размах коррупции во времена Бондаря стал возможным вследствие отмены с его же помощью прозрачного механизма продажи древесины лесхозами, сообщает издание.

«Порядок продажи необработанной древесины был установлен приказом Гослесагентства №42 от 19 февраля 2007 года. Приказ был отменен печально известным Окружным административным судом Киева 1 марта 2018 по жалобе ООО "Волынь-Эко-Прод». Компанию основал в ноябре 2017 года Виктор Сыроватка, которые работает директором у Игоря Швеца – бизнес-партнера Светланы Бондар, жены нашего главного героя. Как результат, с 2018-го года реализация сырья проводилась в "ручном" режиме с указаниями лично руководителя агентства Бондаря», говорится в публикации.

По данным издания, «фаворит» конкурса якобы уже совершил вояж по регионам и во время встреч с бизнесом намекал на дружеские отношения с авторитетными людьми из Офиса Президента.

«Внимательно следим за результатами конкурса. Назначение старого-нового руководителя будет плевком в Президента, насмешкой над действиями и обещаниями главы государства. 3 августа детективы НАБУ задержали подчиненного Бондаря – Виктора Сысу. Что же получается — Сысу за решетку, а его шефа — в кресло председателя Гослесагентства?!», резюмирует издание.