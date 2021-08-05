Вигнаного Зеленським Бондаря повертають керувати українськими лісами, — ЗМІ

Головою Державного агентства лісових ресурсів можуть призначити його колишнього керівника, а нині депутата Волинської облради Володимира Бондаря. Про це повідомляють «Вести».

За даними видання, в процесі проведення конкурсу за результатами співбесіди саме Бондар став найбільш рейтинговим кандидатом. Тим часом за кандидатом тягнеться шлейф скандалів і сумнівних зв'язків.

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«Під час роботи Бондаря Україна прославилася на весь світ як один із головних постачальників нелегальної деревини на міжнародний ринок. Згідно з дослідженням британської неурядової організації Earthsight, експорт лісу з України в ЄС у 2017 році перевищив позначку в мільярд євро. 40% цього лісу були вирубані або продані незаконно. І саме Бондар у той час очолював лісову галузь», — зазначає видання.

Особливо великого розмаху зловживання за часів Бондаря досягли в Харківській, Запорізькій і Житомирській областях, йдеться в статті.

«Згадаймо тільки справи "чорних лісорубів" у Харківській області, якими керував директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Задокументовані збитки державі сягають сотень мільйонів гривень. Роль Бондаря у справі Сиси полягала в призначенні підконтрольних останньому керівників державних лісових підприємств. Після таких призначень "чорні лісоруби" в буквальному сенсі викошували ділову деревину, легалізували її через фіктивні господарські операції на тих же лісгоспах і реалізовували вже офіційно своїм же фіктивним фірмам. З чорними лісорубами Харківщини Бондаря пов'язують зокрема сімейні зв'язки. Як стверджують у групі «Зелені захисники України», Олексій Марущак, племінник Бондаря, працював у Васищевському лісництві та займається вирубуванням лісів на цій території. Й одночасно під його дахом відбувався видобуток піску на території лісництва», — повідомляють «Вести».

Видання зазначає, що Бондаря іноді називають "лісовим гаманцем" ексгенпрокурора Юрія Луценка. Агентство Бондаря створило максимально сприятливі умови для бізнесу сина Луценка — Олександра.

«Згідно з матеріалами слідства, підприємства з орбіти Саші Луценка скуповували лісоматеріали і деревне вугілля у ФОП. Ці матеріали були отримані шляхом незаконних вирубок або їх продавали лісгоспи під виглядом сировини, щоб уникнути аукціонів, передбачених для кругляка», — розповідають «Вести».

Величезний розмах корупції за часів Бондаря став можливим унаслідок скасування з його ж допомогою прозорого механізму продажу деревини лісгоспами, повідомляє видання.

«Порядок продажу необробленої деревини був встановлений наказом Держлісагентства №42 від 19 лютого 2007 року. Наказ був скасований сумнозвісним Окружним адміністративним судом Києва, 1 березня 2018 за скаргою ТОВ "Волинь-Еко-Прод". Компанію заснував у листопаді 2017 року Віктор Сироватка, який працює директором в Ігоря Швеця — бізнес-партнера Світлани Бондар, дружини нашого головного героя. Як результат, із 2018-го року реалізація сировини проводилася в "ручному" режимі з вказівками особисто керівника агентства Бондаря», — йдеться в публікації.

За даними видання, «фаворит» конкурсу нібито вже зробив вояж по регіонах і під час зустрічей з бізнесом натякав на дружні відносини з авторитетними людьми з Офісу Президента.

«Уважно стежимо за результатами конкурсу. Призначення старого-нового керівника буде плювком у Президента, насмішкою над діями й обіцянками глави держави. 3 серпня детективи НАБУ затримали підлеглого Бондаря — Віктора Сисуєва. Що ж виходить — Сисуєв за ґрати, а його шефа — в крісло голови Держлісагентства?!» — резюмує видання.