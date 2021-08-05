Зона ООС под замком: Почему Зеленский не хочет контактов Разумкова с военными

Решение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ограничить посещение должностными лицами зону ООС все чаще называют политическим. С одной стороны, оно оградило армию от назойливых «туристов» с партийными знаменами, фотокамерами и клубникой. С другой стороны, засвидетельствовало попытку ОП установить монополию президента на общение с военными, указало на продолжающийся раскол в стане «слуг» и неуверенность Владимира Зеленского в собственном политическом будущем

Напомним, с 3 августа введен временный запрет на въезд в зону ОСС чиновникам сроком на 10 дней. В Генштабе это решение назвали «обычной практикой» и объяснили процессом приема-передачи должности командующего ООС, который должен пройти в «спокойной рабочей обстановке». Однако ничего «обычного» здесь нет: командующий ООС сменился в четвертый раз, и прежде зону для посещения не закрывали. Так почему закрыли сейчас? Эксперты видят причину в спикере Верховной Рады Дмитрие Разумкове. Из-за решения Генштаба его плановый визит в зону ООС был отменен. «Основной целью командировки главы Верховной Рады должно было стать ознакомление с текущей ситуацией в сфере безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии», — сообщила пресс-служба Рады.

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Источник Страны.ua сообщает: визит спикера совпал с решением Залужного неслучайно: «О поездке Разумкова было известно две недели назад. Внезапно пришла информация о том, что должностным лицам внезапно запрещено посещать район проведения операций ООС. Но это рабочая отмазка. Истинная причина — попытка установить монополию на общение с армейцами. Хотят показать, что с армейцами может общаться только гарант».

О напряжении в отношениях Зеленского и Разумкова говорят уже несколько месяцев. Инцидент с ООС — еще одно подтверждение того, что слухи о разладе небеспочвенны. Зеленский не раз допускал явные и не очень выпады в адрес своего соратника. Во время июньского интервью Натальей Мосейчук он снова повторил тезис о том, что Украина, по его мнению, — президентско-парламентская республика, а не наоборот. Что Разумков излишней педантичностью в вопросах регламента сдерживает реформы и не дает Раде голосовать так, как хотел бы Офис президента. Источники Нового времени даже сообщали о том, что в кулуарах Зеленский называет Разумкова «коричневым пиджаком». Однако спикер стоит на своем: говорит, закон о регламенте необходимо соблюдать независимо от того, нравится он кому-то или нет.

Фото: РИА Новости

Несколько месяцев они не появлялись на публике вместе. Например, 29 июля Разумков вместо совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Национального совета реформ посетил муниципальный форум в Одессе, организованный Ассоциацией городов Украины. Ее, напомним, возглавляет нелюбимый Зеленским мэр Киева Виталий Кличко. «Эта структура (Конгресс местных и региональных властей — ред.) противопоставляется АГУ под председательством Кличко. Ответственный за работу с регионами замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что с созданием Конгресса местных и региональных властей появился «принципиально новый путь взаимодействия между президентом и местным самоуправлением, который качественно отличается от различных «виртуальных советов», существовавших ранее. Имелось ли ввиду АГУ, остается только догадываться», — писала Страна.ua.

Больше того, 24 канал со ссылкой на свои источники сообщал, что Офис президента начал кампанию против спикера, и руководит ею лично Андрей Ермак. По данным издания, у Зеленского усмотрели в Разумкове электоральную угрозу и даже подумывали сместить его с поста спикера. «У Зеленского прощупывают почву, контактируют с депутатами с орбиты Димы (Разумкова – ред.). Есть информация, что делали "выгодные предложения" за голос за его отставку. Но из необходимых 226 голосов едва собрали сотню. По этому поводу заметно нервничают и оказались в слабой позиции», — рассказал источник 24 канала. Кроме того, ОП якобы достиг договоренности с медиа олигарха Рината Ахметова о включении спикера и симпатизирующих ему депутатов в «черный список» — для этих телеканалов они стали персонами нон-грата.

Эксперты указывали: Зеленского раздражает оберегаемая Разумковым субъектность и независимость Рады от Банковой, автономность самого спикера и его участившиеся поездки по регионам. ОП это воспринимает, как подготовку к президентской кампании. «Президент прямо спрашивал Диму: готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промо-турами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается», — писало Новое время со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ОП.

Публично Разумков также немногословен. В недавнем интервью Данилу Мокрику, на вопрос об отношениях с Зеленским спикер не без улыбки ответил: «Нормальные, рабочие». Ответ о Ермаке последовал в той же манере: «Я всегда пытаюсь быть корректным. Разные бывает моменты, но мы работаем в рабочем режиме. Есть дискуссионные вопросы, но я думаю, есть нормальные рабочие отношения». Однако этот тот момент, когда невербально было сказано больше, чем вербально. Спикер признал, что отслеживает рейтинги доверия, но с профессиональной точки зрения, а не электоральной. «Высокий уровень доверия и невысокий уровень недоверия — это показатель, туда ты двигаешься или не туда. Если мы говорим о рейтингах, на них стоит больше обращать внимание или когда приближаются выборы, или когда ты находишься в выборном процессе», — сказал Разумков.

В этом контексте ситуация с ООС оказалась весьма показательной. Офис президента ищет способы лишить спикера микрофона. Учитывая, что Зеленский не отбыл и половины своего срока, такой настрой выдает его неуверенность и нервозность. Спикер, со своей стороны, не против дистанцироваться еще дальше. Как говорят эксперты, на то у него есть все основания: возрастающая поддержка среди разных фракций парламента, неплохой рейтинг доверия, нарастающее разочарование в шестом президенте.

Если рейтинг Зеленского продолжит падение, расклад сил внутри «слуг» может кардинально измениться: желающих связать свою политическую судьбу с Разумковым может прибавиться. Тогда перед ОП может возникнуть дилемма: допустить внутрипартийную двуполярность или открыть спикеру путь к собственному политическому проекту. «Он (Разумков — ред.) довольно молодой для политика и прекрасно понимает, что его время еще наступит и возможности занять ответственную политическую нишу, вне всякого сомнения, будут. Он неоднократно показывал, что умеет ждать. А его демонстрация самостоятельности — это своеобразный задел на будущее», — говорит политический эксперт Петр ​Олещук.