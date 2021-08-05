Зона ООС під замком: Чому Зеленський не хоче контактів Разумкова з військовими

Рішення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обмежити відвідування посадовими особами зони ООС все частіше називають політичним. З одного боку, воно убезпечило армію від настирливих «туристів» з партійними прапорами, фотокамерами і полуницею. З іншого боку, засвідчило спробу ОП встановити монополію президента на спілкування з військовими, вказало на тривалий розкол у таборі «слуг» і невпевненість Володимира Зеленського у власному політичному майбутньому

Нагадаємо, з 3 серпня введена тимчасова заборона на в'їзд у зону ОСС чиновникам терміном на 10 днів. У Генштабі це рішення назвали «звичайною практикою» і пояснили процесом прийому-передачі посади командувача ООС, який повинен пройти в «спокійній робочій обстановці». Однак, нічого «звичайного» тут немає: командувач ООС змінився вчетверте, і раніше зону для відвідування не закривали. Так, чому закрили зараз? Експерти бачать причину в спікері Верховної Ради Дмитрі Разумкову. Через рішення Генштабу його плановий візит у зону ООС був скасований. «Основною метою відрядження голови Верховної Ради мало стати ознайомлення з поточною ситуацією у сфері безпеки й оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування з місцевими жителями і військовослужбовцями української армії», — повідомила пресслужба Ради.

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Джерело "Страна.ua" повідомляє: візит спікера збігся з рішенням Залужного невипадково: «Про поїздку Разумкова було відомо два тижні тому. Раптово прийшла інформація про те, що посадовим особам заборонено відвідувати район проведення операцій ООС. Але це робоча відмазка. Справжня причина — спроба встановити монополію на спілкування з армійцями. Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки гарант».

Про напругу у відносинах Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців. Інцидент з ООС — ще одне підтвердження того, що чутки про розлад небезпідставні. Зеленський не раз допускав явні і не дуже випади на адресу свого соратника. Під час червневого інтерв'ю з Наталією Мосейчук він знову повторив тезу про те, що Україна, на його думку, — президентсько-парламентська республіка, а не навпаки. Що Разумков зайвою педантичністю в питаннях регламенту стримує реформи і не дає Раді голосувати так, як хотів би Офіс президента. Джерела "Нового времени" навіть повідомляли про те, що в кулуарах Зеленський називає Разумкова «коричневим піджаком». Однак, спікер стоїть на своєму: каже, закону про регламент необхідно дотримуватися незалежно від того, подобається він комусь чи ні.

Фото: РИА Новости

Кілька місяців вони не з'являлися на публіці разом. Наприклад 29 липня Разумков замість спільного засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті і Національної ради реформ відвідав муніципальний форум в Одесі, організований Асоціацією міст України. Її, нагадаємо, очолює нелюбимий Зеленським мер Києва Віталій Кличко. «Ця структура (Конгрес місцевих і регіональних влад — ред.) протиставляється АМУ під головуванням Кличка. Відповідальний за роботу з регіонами заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що зі створенням Конгресу місцевих і регіональних влад з'явився «принципово новий шлях взаємодії між президентом і місцевим самоврядуванням, який якісно відрізняється від різних «віртуальних рад», що існували раніше. Чи малася на увазі АМУ, залишається тільки здогадуватися», — писала "Страна.ua".

Більше того, 24 канал з посиланням на свої джерела повідомляв, що Офіс президента почав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак. За даними видання, у Зеленського угледіли в Разумкова електоральну загрозу і навіть подумували змістити його з поста спікера. «У Зеленського промацують ґрунт, контактують з депутатами з орбіти Діми (Разумкова — ред.). Є інформація, що робили "вигідні пропозиції" за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції», — розповіло джерело 24 каналу. Крім того, ОП нібито досяг домовленості з медіаолігархом Рінатом Ахметовим про включення спікера і депутатів, котрі симпатизують йому, в «чорний список» — для цих телеканалів вони стали персонами нон-грата.

Експерти вказували: Зеленського дратує суб'єктність і незалежність Ради від Банкової, яку зберігає Разумков, автономність самого спікера і його часті поїздки по регіонах. ОП це сприймає як підготовку до президентської кампанії. «Президент прямо запитував Діму: чи готується він до виборів, навіщо їздить по країні з промо-турами і про що говорить з главами ОДА? На кожне з питань той відмовчується», — писало "Новое время" з посиланням на високопоставленого співробітника ОП.

Публічно Разумков також небагатослівний. У нещодавньому інтерв'ю Данилу Мокрику на питання про відносини із Зеленським спікер не без усмішки відповів : «Нормальні, робочі». Відповідь про Єрмака пішла в тій же манері: «Я завжди намагаюся бути коректним. Різні бувають моменти, але ми працюємо в робочому режимі. Є дискусійні питання, але я думаю, є нормальні робочі відносини». Однак, цей той момент, коли невербально було сказано більше, ніж вербально. Спікер визнав, що відстежує рейтинги довіри, але з професійної точки зору, а не електоральної. «Високий рівень довіри і невисокий рівень недовіри — це показник, туди ти рухаєшся чи не туди. Якщо ми говоримо про рейтинги, на них варто більше звертати увагу, коли наближаються вибори або коли ти у виборчому процесі», — сказав Разумков.

У цьому контексті ситуація з ООС виявилася вельми показовою. Офіс президента шукає способи позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність. Спікер, зі свого боку, не проти дистанціюватися ще далі. Як кажуть експерти, на те в нього є всі підстави: зростання підтримки серед різних фракцій парламенту, непоганий рейтинг довіри, наростання розчарування в шостому президентові.

Якщо рейтинг Зеленського продовжить падати, розклад сил усередині «слуг» може кардинально змінитися: охочих пов'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися. Тоді перед ОП може виникнути дилема: допустити внутрішньопартійну двополярність або відкрити спікеру шлях до власного політичного проекту. «Він (Разумков — ред.) досить молодий для політика і прекрасно розуміє, що його час ще настане і можливості зайняти відповідальну політичну нішу, поза всяким сумнівом, будуть. Він неодноразово показував, що вміє чекати. А його демонстрація самостійності — це своєрідний заділ на майбутнє», — каже політичний експерт Петро Олещук.