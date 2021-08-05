Зона ООС під замком: Чому Зеленський не хоче контактів Разумкова з військовими
Рішення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обмежити відвідування посадовими особами зони ООС все частіше називають політичним. З одного боку, воно убезпечило армію від настирливих «туристів» з партійними прапорами, фотокамерами і полуницею. З іншого боку, засвідчило спробу ОП встановити монополію президента на спілкування з військовими, вказало на тривалий розкол у таборі «слуг» і невпевненість Володимира Зеленського у власному політичному майбутньому
Нагадаємо, з 3 серпня введена тимчасова заборона на в'їзд у зону ОСС чиновникам терміном на 10 днів. У Генштабі це рішення назвали «звичайною практикою» і пояснили процесом прийому-передачі посади командувача ООС, який повинен пройти в «спокійній робочій обстановці». Однак, нічого «звичайного» тут немає: командувач ООС змінився вчетверте, і раніше зону для відвідування не закривали. Так, чому закрили зараз? Експерти бачать причину в спікері Верховної Ради Дмитрі Разумкову. Через рішення Генштабу його плановий візит у зону ООС був скасований. «Основною метою відрядження голови Верховної Ради мало стати ознайомлення з поточною ситуацією у сфері безпеки й оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування з місцевими жителями і військовослужбовцями української армії», — повідомила пресслужба Ради.
Джерело "Страна.ua" повідомляє: візит спікера збігся з рішенням Залужного невипадково: «Про поїздку Разумкова було відомо два тижні тому. Раптово прийшла інформація про те, що посадовим особам заборонено відвідувати район проведення операцій ООС. Але це робоча відмазка. Справжня причина — спроба встановити монополію на спілкування з армійцями. Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки гарант».
Про напругу у відносинах Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців. Інцидент з ООС — ще одне підтвердження того, що чутки про розлад небезпідставні. Зеленський не раз допускав явні і не дуже випади на адресу свого соратника. Під час червневого інтерв'ю з Наталією Мосейчук він знову повторив тезу про те, що Україна, на його думку, — президентсько-парламентська республіка, а не навпаки. Що Разумков зайвою педантичністю в питаннях регламенту стримує реформи і не дає Раді голосувати так, як хотів би Офіс президента. Джерела "Нового времени" навіть повідомляли про те, що в кулуарах Зеленський називає Разумкова «коричневим піджаком». Однак, спікер стоїть на своєму: каже, закону про регламент необхідно дотримуватися незалежно від того, подобається він комусь чи ні.
Кілька місяців вони не з'являлися на публіці разом. Наприклад 29 липня Разумков замість спільного засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті і Національної ради реформ відвідав муніципальний форум в Одесі, організований Асоціацією міст України. Її, нагадаємо, очолює нелюбимий Зеленським мер Києва Віталій Кличко. «Ця структура (Конгрес місцевих і регіональних влад — ред.) протиставляється АМУ під головуванням Кличка. Відповідальний за роботу з регіонами заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що зі створенням Конгресу місцевих і регіональних влад з'явився «принципово новий шлях взаємодії між президентом і місцевим самоврядуванням, який якісно відрізняється від різних «віртуальних рад», що існували раніше. Чи малася на увазі АМУ, залишається тільки здогадуватися», — писала "Страна.ua".
Більше того, 24 канал з посиланням на свої джерела повідомляв, що Офіс президента почав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак. За даними видання, у Зеленського угледіли в Разумкова електоральну загрозу і навіть подумували змістити його з поста спікера. «У Зеленського промацують ґрунт, контактують з депутатами з орбіти Діми (Разумкова — ред.). Є інформація, що робили "вигідні пропозиції" за голос за його відставку. Але з необхідних 226 голосів ледь зібрали сотню. З цього приводу помітно нервують і опинилися в слабкій позиції», — розповіло джерело 24 каналу. Крім того, ОП нібито досяг домовленості з медіаолігархом Рінатом Ахметовим про включення спікера і депутатів, котрі симпатизують йому, в «чорний список» — для цих телеканалів вони стали персонами нон-грата.
Експерти вказували: Зеленського дратує суб'єктність і незалежність Ради від Банкової, яку зберігає Разумков, автономність самого спікера і його часті поїздки по регіонах. ОП це сприймає як підготовку до президентської кампанії. «Президент прямо запитував Діму: чи готується він до виборів, навіщо їздить по країні з промо-турами і про що говорить з главами ОДА? На кожне з питань той відмовчується», — писало "Новое время" з посиланням на високопоставленого співробітника ОП.
Публічно Разумков також небагатослівний. У нещодавньому інтерв'ю Данилу Мокрику на питання про відносини із Зеленським спікер не без усмішки відповів : «Нормальні, робочі». Відповідь про Єрмака пішла в тій же манері: «Я завжди намагаюся бути коректним. Різні бувають моменти, але ми працюємо в робочому режимі. Є дискусійні питання, але я думаю, є нормальні робочі відносини». Однак, цей той момент, коли невербально було сказано більше, ніж вербально. Спікер визнав, що відстежує рейтинги довіри, але з професійної точки зору, а не електоральної. «Високий рівень довіри і невисокий рівень недовіри — це показник, туди ти рухаєшся чи не туди. Якщо ми говоримо про рейтинги, на них варто більше звертати увагу, коли наближаються вибори або коли ти у виборчому процесі», — сказав Разумков.
У цьому контексті ситуація з ООС виявилася вельми показовою. Офіс президента шукає способи позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність. Спікер, зі свого боку, не проти дистанціюватися ще далі. Як кажуть експерти, на те в нього є всі підстави: зростання підтримки серед різних фракцій парламенту, непоганий рейтинг довіри, наростання розчарування в шостому президентові.
Якщо рейтинг Зеленського продовжить падати, розклад сил усередині «слуг» може кардинально змінитися: охочих пов'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися. Тоді перед ОП може виникнути дилема: допустити внутрішньопартійну двополярність або відкрити спікеру шлях до власного політичного проекту. «Він (Разумков — ред.) досить молодий для політика і прекрасно розуміє, що його час ще настане і можливості зайняти відповідальну політичну нішу, поза всяким сумнівом, будуть. Він неодноразово показував, що вміє чекати. А його демонстрація самостійності — це своєрідний заділ на майбутнє», — каже політичний експерт Петро Олещук.