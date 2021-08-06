Кто-то выпил? Госдеп ищет бутылку виски из Японии за 5 тысяч долларов, подаренную Помпео

Ценный подарок Майк Помпео получил, занимая пост госсекретаря с 2018-й по 2021 год

В Госдепе США ищут очень ценную бутылку виски, стоимостью в 5800 тысяч долларов. Ее в 2019 году получил в подарок от правительства Японии Майк Помпео, который тогда занимал пост государственного секретаря. Об этом пишет CNN.

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В документах Государственного департамента бутылка значится, однако неясно, кто именно получил виски: сам Помпео, или же кто-то из его помощников. Но факт остается фактом, бутылка очень дорогого спиртного бесследно исчезла.

Адвокат Помпео Уильям Берк уже сообщил Wall Street Journal, что бывший госсекретарь "не помнит, чтобы он получал бутылку виски, и он не знает, что с ней случилось".

"Департамент изучает этот вопрос и проводит расследование", — говорится в Госдепе.

Невинное на первый взгляд происшествие может добавить проблем Помпео, который собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году.

[ + – ] Майк Помпео и Дональд Трамп/Фото: Twitter Secretary Pompeo

Сам Помпео уже отшутился на вопрос о виски. В интервью Fox News на вопрос, куда делать бутылка, он сказал: "до меня она так и не дошла".

Американским чиновникам запрещено принимать личные подарки от иностранных правительств. Но "отказ от подарка вызовет затруднение у дарителя и правительства США", — говорится в заявлении Госдепартамента, поэтому подобные подарки передаются в правительственные архивы.

Официальным лицам США по закону разрешено принимать и хранить подарки стоимостью менее 390 долларов. Если им все же дарят презенты, стоимость которых превышает эту сумму, то официальные лица обязаны оплатить стоимость подарка, передав деньги в казну, или же просто отдать неудобный подарок в архив.

Государственный эксперт по этике Уолтер Шауб сказал, что "сознательное и умышленное сокрытие подарка" может привести к гражданскому штрафу в размере 50 000 долларов или даже тюремному заключению, если дело провинившегося чиновника передадут в суд согласно закону о ложных заявлениях.

"Если выяснится, что госсекретарь Помпео взял эту бутылку за 5 800 долларов, то он должен был указать ее в качестве подарка в своем отчете о раскрытии финансовой информации" – заявил эксперт.

Японский виски был включен в список подарков, подготовленный Протоколом Госдепартамента, в котором перечислены все подарки высшим должностным лицам администрации.

Ранее в этом году независимый наблюдательный орган Госдепартамента обнаружил, что Помпео и его жена Сьюзан Помпео нарушили федеральные правила этики, направив сотрудникам департамента более сотни личных, не связанных с работой запросов. Они требовали заказывать им подарки, записывать их в салоны красоты и следить за их собакой.