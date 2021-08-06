Хтось випив? Держдеп шукає пляшку віскі з Японії за 5 тисяч доларів, подаровану Помпео

Цінний подарунок Майк Помпео отримав, займаючи пост держсекретаря з 2018-го по 2021 рік.

У Держдепі США шукають дуже цінну пляшку віскі, вартістю 5800 тисяч доларів. Її у 2019 році отримав у подарунок від уряду Японії Майк Помпео, який тоді займав пост державного секретаря. Про це пише CNN.

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У документах Державного департаменту пляшка значиться, проте неясно, хто саме отримав віскі: сам Помпео, або ж хтось із його помічників. Але факт залишається фактом, пляшка дуже дорогого спиртного безслідно зникла.

Адвокат Помпео Вільям Берк вже повідомив Wall Street Journal, що колишній держсекретар "не пам'ятає, щоб він отримував пляшку віскі, і він не знає, що з нею сталося".

"Департамент вивчає це питання і проводить розслідування", — йдеться у Держдепі.

Безневинна на перший погляд подія може додати проблем Помпео, який збирається балотуватися в президенти США у 2024 році.

[ + – ] Майк Помпео і Дональд Трамп/Фото: Twitter Secretary Pompeo

Сам Помпео вже віджартувався на питання про віскі. В інтерв'ю Fox News на питання, куди поділася пляшка, він сказав: "до мене вона так і не дійшла".

Американським чиновникам заборонено приймати особисті подарунки від іноземних урядів. Але "відмова від подарунка викличе утруднення у дарувальника та уряду США", — йдеться у заяві Держдепартаменту, тому подібні подарунки передаються в урядові архіви.

Офіційним особам США за законом дозволено приймати і зберігати подарунки вартістю менше 390 доларів. Якщо їм все ж дарують подарунки, вартість яких перевищує цю суму, то офіційні особи зобов'язані сплатити вартість подарунка, передавши гроші в казну, або ж просто віддати незручний подарунок в архів.

Державний експерт з етики Уолтер Шауб сказав, що "свідоме й зумисне приховування подарунка" може привести до громадянського штрафу розміром 50 000 доларів або навіть тюремного ув'язнення, якщо справу чиновника, який провинився, передадуть до суду відповідно до закону про помилкові заяви.

"Якщо з'ясується, що держсекретар Помпео взяв цю пляшку за 5 800 доларів, то він повинен був вказати її в якості подарунка в своєму звіті про розкриття фінансової інформації" — заявив експерт.

Японський віскі був включений у список подарунків, підготовлений Протоколом Держдепартаменту, в якому перераховані всі подарунки вищим посадовим особам адміністрації.

Раніше цього року незалежний наглядовий орган Держдепартаменту виявив, що Помпео і його дружина Сьюзан Помпео порушили федеральні правила етики, направивши співробітникам департаменту більше сотні особистих, не пов'язаних з роботою запитів. Вони вимагали замовляти їм подарунки, записувати їх в салони краси і стежити за їх собакою.