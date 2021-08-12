Ветераны требуют прекращения деятельности платежной системы Globalmoney в ОРДЛО и РФ, - СМИ

Возле НБУ проходит акция протеста ветеранов АТО-ООС против платежной системы Globalmoney, которая, по мнению участников акции, вопреки украинскому законодательству сотрудничает с банками РФ и незаконными финансовыми учреждениями ОРДЛО, сообщает dsnews.ua

Протестующие требуют от НБУ обязать Globalmoney прекратить сотрудничество с банками РФ, а также заблокировать возможность работы электронных кошельков Global24 в ОРДЛО. Также участники акции потребовали расследования деятельности Globalmoney, сообщает издание.

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"Через платежную систему Globalmoney велось финансирование терроризма в ЛДНР. "Первый коммерческий центр в Луганске" обналичивал средства с кошельков Globalmoney. "ЛДНР" получало грязное кремлевское бабло для тысяч Гиви и Моторол через кошельки Globalmoney На руках владельцев Globalmoney — кровь тысяч украинцев, погибших в ОРДЛО от рук русских и "апалченцев". Платежная система Globalmoney — бизнес семьи Януковича. Ею владеет экс-министр финансов Колобов и Юра Енакиевский через подставных лиц. Очевидно, что владельцы Globalmoney подконтрольны спецслужбам РФ. Globalmoney — прямой канал финансирования террористов "ЛДНР". Global24 от Globalmoney — сепарский кошелек! Globalmoney — рабы Кремля и бухгалтера сепаров! Требуем полной остановки их деятельности в Украине и всестороннего расследования их преступлений!", — говорится в заявлении, протестующие передали представителям НБУ и СМИ, говориться в материале.

Участники акции развернули плакаты "Требуем запретить работу с ОРДЛО и РФ!", "Global24 — кровавый кошелек апалченца!", "Прекратите финансирование "ЛДНР"!", зажгли файеры и периодически скандируют "ГлобалМани — бизнес на крови! ГлобалМани — вон в Москву!", сообщает dsnews.ua.

27 июля СМИ опубликовали новость, что во "ВКонтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполнялась новостями Globalmoney. На странице действовала поддержка пользователей. В комментариях к постам на вопросы отвечал представитель Global24. В частности представитель Global24 консультировал клиентов по поводу перевода средств из Украины на карточки российских банков. Также представитель ГлобалМани отвечая на вопросы клиентов, отвечал, что платежная система работает с "любым банком" на территории РФ. На странице Global24 в "ВКонтакте" присутствовала реклама совместного проекта Globalmoney и российского государственного банка ВТБ "ВТБ24. Большое преимущество". Реклама датирована 17 апреля 2017, то есть после введения санкций СНБО против российских банков в марте 2017, утверждает издание.

Кроме того, украинские СМИ нашли в сети "ВКонтакте" рекламу финучреждения так называемой "ЛНР" "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске. Позже СМИ так называемой "ЛНР" вступились за Globalmoney, назвав скандал вокруг платежной системы "спланированной акцией" и "охотой на ведьм", в результате которого могут "возникнуть проблемы с переводами и снимать наличные через кошельки Globalmoney", говориться в материале.