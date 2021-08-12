Ветерани вимагають припинення діяльності платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ, - ЗМІ

Під НБУ відбувається акція протесту ветеранів АТО-ООС проти платіжної системи Globalmoney, яка, на думку учасників акції, всупереч українському законодавству співпрацює з банками РФ і незаконними фінансовими установами ОРДЛО, повідомляє dsnews.ua

Протестувальники вимагають від НБУ зобов"язати Globalmoney припинити співпрацю з банками РФ, а також заблокувати можливість роботи електронних гаманців Global24 в ОРДЛО. Також учасники акції висунули вимогу розслідування діяльності Globalmoney, повідомляє видання.

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"Через платіжну систему Globalmoney велося фінансування тероризму в "ЛДНР". "Перший комерційний центр в Луганську" переводив у готівку кошти з гаманців Globalmoney. ЛДНР отримувало брудне кремлівське бабло для тисяч гіві і моторол через гаманці Globalmoney На руках власників Globalmoney – кров тисяч українців, що загинули в ОРДЛО від рук росіян і "апалченців". Платіжна система Globalmoney — бізнес сімʼї Януковича. Їй володіють екс-міністр фінансів Колобов і Юра Єнакіївський через підставних осіб. Очевидно, що власники Globalmoney підконтрольні спецслужбам РФ. Globalmoney – прямий канал фінансування терористів "ЛДНР". Global24 від Globalmoney – сепарський гаманець! Globalmoney – раби Кремля і бухгалтера сепарів! Вимагаємо повної зупинки їх діяльності в Україні і всебічного розслідування їх злочинів!", — йдеться у заяві, яку протестувальники передали представникам НБУ та ЗМІ, йдеться в матеріалі.

Учасники акції розгорнули плакати "Вимагаємо заборонити роботу з ОРДЛО та РФ!", "Global24 – кривавий гаманець апалченця!", "Припиніть фінансування "ЛДНР"!", запалили файери і періодично скандують "Глобалмані — бізнес на крові! Глобалмані — геть до Москви!", повідомляє dsnews.ua.

27 липня ЗМІ опублікували новину, що у "ВКонтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, який наповнювалася новинами Globalmoney. На сторінці діяла підтримка користувачів. У коментарях до постів на запитання відповідав представник Global24. Зокрема представник Global24 консультував клієнтів з приводу переводу коштів із України на картки російських банків. Також представник Глобалмані відповідаючи на запитання клієнтів, відповідав, що платіжна система працює з "будь-яким банком" на території РФ. На сторінці Global24 у "ВКонтакте" була наявна реклама спільного проєкту Globalmoney і російського державного банку ВТБ "ВТБ24. Большое преимущество". Реклама датована 17 квітня 2017, тобто після введення санкцій РНБО проти російських банків у березні 2017, стверджує видання.

Крім того, українські ЗМІ знайшли в мережі "ВКонтакте" рекламу фінустанови так званої "ЛНР" "Перший комерційний центр" про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську. Пізніше ЗМІ так званої "ЛНР" вступилися за Globalmoney, назвавши скандал навколо платіжної системи "спланованою акцією" і "полюванням на відьом", в результаті якого можуть "виникнути проблеми з перекладами і знімати готівку через гаманці Globalmoney", йдеться в матеріалі.