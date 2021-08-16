Украинские нефтеперерабатывающие заводы заявляют о недопустимости добавления спирта в бензин А-92, - СМИ

Украинские нефтеперерабатывающие заводы заявляют о недопустимости добавления в бензин А-92 топливного биоэтанола. По мнению нефтепереработчиков, это ведет к ухудшению качества топлива и указывает на кустарное производство нефтепродуктов, сообщается в статье на enkorr.ua со ссылкой на НПЗ "Укртатнафта" и Шебелинский ГПЗ

"БРСМ-Нафта" прекратила реализацию бензинов заводского качества и перешла на продажи бензинов, производимых на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазе в селе Переяславское, путем добавления в них топливного этанола в количестве 1%. В приложении к сертификату на Plus А-92 Евро5-Е5 указывается, что данная процедура смешения может применяться к нефтепродуктам всех поставщиков бензина А-92 в Украину – Мозырского и Новополоцкого НПЗ (оба Беларусь), Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ", — отмечает enkorr.ua.

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Однако, по словам главного технолога Кременчугского НПЗ Юрия Голича, нет никакой необходимости добавлять биоэтанол или другие спиртосодержащие компоненты в товарные бензины заводского производства, сообщает издание.

"Такие манипуляции однозначно приводят к изменению физико-химического состава топлива и ухудшению его качеств по отдельным показателям. Обычно применением таких добавок пытаются "замаскировать" использование низкооктановых углеводородных соединений неизвестного происхождения при кустарном приготовлении топлива, — отметил журналистам enkorr.ua Юрий Голич.

В свою очередь, на Шебелинском НПЗ заявили, что они не несут ответственности за ухудшение качества бензинов при добавлении в товарные автомобильные бензины их производства других компонентов за пределами завода, сообщается в статье.

"Автомобильные бензины производства Шебелинского завода полностью удовлетворяют требованиям действующих стандартов и в улучшении путем добавления компонентов (особенно, которые содержат кислородосодержащие соединения) не нуждаются. Добавление каких-либо других компонентов за пределами завода может привести к ухудшению качественных характеристик и несоответствия топлива действующим государственным стандартам Украины", — сообщили enkorr.ua в госкомпании "Укргаздобыча", управляющей Шебелинским ГПЗ.